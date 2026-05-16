Afrique: Athlétisme - Championnats d'Afrique - Sidonie Fiadanantsoa termine 5e au 100 m haies

Confrontée dès les séries à la future championne nigériane Tobi Amusan, Sidonie Fiadanantsoa a réussi à se hisser jusqu'en finale du 100 m haies aux Championnats d'Afrique à Accra. Cinquième au classement final, la Malgache confirme sa régularité au plus haut niveau continental.

Le tirage au sort avait réservé un obstacle de taille à Sidonie Fiadanantsoa. Engagée dans la deuxième série du 100 m haies aux Championnats d'Afrique à Accra, la Malgache se retrouvait aux côtés de Tobi Amusan, star nigériane du sprint haies, ancienne championne du monde et future lauréate de la compétition. Une entrée en matière relevée, avec également la Zimbabwéenne Ashley Miller et la Nigériane Adaobi Tabugbo, toutes deux habituées des grands rendez-vous africains.

Dans cette série à haute intensité, Sidonie a pourtant répondu présent. Elle prend la 3e place en 13"19, derrière Amusan (12"81) et Miller (13"12), mais devant plusieurs concurrentes expérimentées. Une performance suffisante pour décrocher son billet pour la finale.

Loin du record personnel

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Le dernier acte a confirmé la hiérarchie du continent. Tobi Amusan conserve son titre africain en 12"84, devant Ashley Miller (13"25) et Adaobi Tabugbo (13"27). Sidonie Fiadanantsoa termine 5e en 13"50, juste derrière la Ghanéenne Evonne Britton (13"43). Un résultat qui la maintient dans le cercle fermé des meilleures hurdleuses africaines.

Cette cinquième place de Sidonie Fiadanantsoa s'inscrit dans une trajectoire ascendante après ses blessures de l'an dernier. L'année 2024 avait marqué un tournant dans la carrière de la Malgache avec une médaille d'argent aux Jeux africains à Accra sur 100 m haies, puis une médaille de bronze aux Championnats d'Afrique à Douala quelques mois plus tard. Des performances qui ont installé Sidonie parmi les références du sprint haies sur le continent.

« Ça fait mal de passer à côté d'une médaille en sachant que j'aurais pu l'avoir, mais Dieu en a décidé autrement. Une grosse faute sur la première haie m'a complètement déséquilibrée et ça m'a sortie de ma course. J'ai essayé de revenir après, mais c'était déjà trop tard. Chaque expérience m'apprend quelque chose et me rend plus forte pour la suite », confie Sidonie Fiadanantsoa sur sa page Facebook.

Ses chronos personnels illustrent cette progression. Sur 60m haies, elle détient un record en 8"07, réalisé à Mondeville le 7 février 2024. Sur sa distance de prédilection, le 100m haies, son meilleur temps est de 12"85, signé à La Chaux-de-Fonds le 14 juillet 2024. Un chrono qui la rapproche des standards internationaux.

Atteindre une nouvelle finale continentale après ses podiums de 2024 confirme que Sidonie Fiadanantsoa reste l'un des visages majeurs de l'athlétisme malgache, avec l'ambition de franchir encore un cap sur la scène africaine et mondiale.