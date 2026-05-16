Madagascar: Rallye VHR V - Première étape - Soixante-seize voitures en parade sur la RN1

L'ambiance a été au rendez-vous. Soixante-seize équipages ont pris le départ tôt hier matin pour la 5e édition du Rallye des véhicules historiques de régularité de Madagascar (VHR), depuis l'Akoor Digue à Andohatapenaka.

Étant des anciennes voitures, certaines n'ont pas pu éviter d'ouvrir leur capot au premier regroupement à Ambohipeno à Arivonimamo et d'autres en cours de route vers Ampefy, en passant par Sakay.

Les concurrents ont eu au menu quatre Zones de régularité (ZR), hier, sur les neuf prévues durant les trois jours de course de régularité. Trois ZR ont été au programme dans la journée dont celle d'Antampon'Amontana (15,73 km) enchaînée par celle d'Ambohimitarona (13,78 km). La ZR2 d'Ambatondramijery a été longue de 12,34 km et celle de Marovoalavo, 9 km. Et la ZR de nuit de

13 km, reliant Avaradalana et Ambatomojay a bouclé en beauté la journée d'hier. La distance totale du parcours obligatoire s'élevait à 194 km. Les équipages ainsi que leurs assistances respectives ont été regroupés la nuit à Ampefy.

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Quatre autres ZR sont programmées pour ce samedi. La distance totale avec les liaisons atteignent 158 km. Les participants emprunteront le trajet inverse de la première journée, d'Ampefy vers la capitale demain. L'arrivée de la première voiture est attendue peu avant midi.