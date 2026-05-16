Afrique Australe: Rugby à XV - Top 12 - Le COSFA veut poursuivre son sans-faute

Leader invaincu du championnat national élite fédérale 1, le COSFA aborde la neuvième journée du XXL Energy Top 12 avec le costume de grand favori contre TFMA, ce dimanche, à partir de 13 heures, au stade Makis d'Andohatapenaka. Sur le papier, l'écart semble important entre les militaires, solides leaders du classement, et une formation d'Ankasina en difficulté cette saison.

Avec huit victoires en autant de sorties, le COSFA domine actuellement le championnat de Madagascar élite fédérale 1. Les militaires affichent 39 points et une impressionnante différence de +156, preuve de leur régularité et de leur puissance offensive depuis le début de saison. En face, TFMA, totalisant trois victoires et quatre défaites, pointe à la septième place avec 17 points et un goal-average négatif de -47.

Le duel de dimanche semble donc déséquilibré sur le papier. Le COSFA reste sur une série de prestations convaincantes, porté par un paquet d'avants dominateur et une ligne arrière particulièrement efficace dans les transitions rapides. TFMA, de son côté, alterne le bon et le moins bon depuis le début de la saison et peine à rivaliser avec les grosses cylindrées du championnat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces dernières saisons, le COSFA a souvent eu l'avantage dans ses confrontations contre TFMA. Les militaires ont régulièrement imposé leur densité physique et leur discipline tactique face au club d'Ankasina. Lors de leurs récentes oppositions dans le Top 12, le COSFA s'est généralement montré plus réaliste dans les moments clés, notamment en seconde période.

Toutefois, TFMA reste une équipe capable de surprendre lorsqu'elle parvient à imposer du rythme et à exploiter les espaces. Face au leader invaincu, les joueurs d'Ankasina auront surtout pour mission de résister au défi physique et d'éviter une lourde déconvenue.

Cette affiche de la neuvième journée constitue en tout cas un test intéressant pour le COSFA, qui veut confirmer son statut de principal prétendant au sacre national.

Calendrier de dimanche 17 mai :

Championnat de section Atsimondrano : RCAA Anjezika vs FITA2A, 09 heuresChampionnat D2 dames : CEA Andranomanalina vs FANJA AnjanaharyXXL Top 12 : 13 heures. COSFA vs TFMA ; 15 heures. 3FB vs USCAR