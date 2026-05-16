Madagascar: Concert - Taninketsa célèbre ses 40ans

Pour marquer ses quatre décennies d'existence, la chorale Taninketsa prépare un grand concert spirituel autour des oeuvres majeures de la musique classique sacrée.

Quarante années de scène, de chants et de louanges. Fondée en 1986, la chorale Taninketsa célèbrera ce dimanche son 40e anniversaire à travers un concert exceptionnel intitulé Soli Deo Gloria, prévu à la FJKM Tranovato Ambonin'Ampamarinana. Un rendez-vous musical placé sous le signe de la foi, de la musique classique et de l'hommage à Dieu.

Dirigé par Fitahiana Rasendrahasina, accompagné de Nariharinjaka Rabihazamaholy, ce concert réunira également plusieurs invités, notamment Miravo Ramarolahy ainsi que l'Orgue LMM Quartet. À travers cette célébration, la chorale entend proposer un répertoire inspiré des grandes oeuvres sacrées ayant marqué l'histoire de la musique classique occidentale.

Pour cette célébration des 40 ans, Taninketsa interprétera plusieurs morceaux de Gloria composés par de grands noms de la musique classique, tels que Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn ou encore Charles Gounod. « Nous avons choisi plusieurs Gloria écrits par ces célèbres compositeurs afin de rendre gloire à Dieu à travers la musique », expliquent les organisateurs.

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À travers Soli Deo Gloria, expression latine signifiant « À Dieu seul la gloire », la chorale souhaite rappeler la dimension spirituelle et universelle de la musique sacrée. Ce concert se veut ainsi à la fois un moment de recueillement, de transmission artistique et de communion avec le public.

Depuis sa création en 1986, Taninketsa s'est imposée comme une formation chorale fidèle à la valorisation du chant liturgique et des oeuvres classiques. Cette célébration des 40 ans marque une nouvelle étape dans son parcours artistique et spirituel.