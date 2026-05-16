Madagascar: Sports urbains - Sommet mondial - Antonio Faliniaina à Montpellier

Invité par l'organisateur de l'événement, Hurricane Group, Antonio Faliniaina, président de l'association Traceur Gasy, entrepreneur sportif et culturel, et fondateur du projet Urban Flow, représente la Grande Île au sommet mondial des sports urbains à Montpellier, du 13 au 17 mai.

Antonio y participe aux échanges internationaux consacrés à la thématique « investir dans les infrastructures sportives urbaines et les dynamiser ». C'est une occasion pour le représentant du pays de faire des échanges stratégiques et professionnels et du réseautage dans le secteur.

Cette participation s'inscrit dans l'élan porté par Urban Flow, une initiative dédiée au développement des cultures et des sports urbains à Madagascar, à travers une approche associant sport, art, entrepreneuriat, formation et innovation sociale. Ces dernières années, Madagascar a vu émerger une génération de jeunes talents dans diverses disciplines, telles que le parkour, le breakdance, le skate ou encore le BMX. Ces talents ont toutefois besoin de davantage d'accompagnement, d'infrastructures adaptées et de visibilité pour se développer pleinement à l'échelle nationale et internationale.