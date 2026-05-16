Madagascar: Meurtre à Antehiroka - La gendarmerie arrête deux nouveaux suspects

16 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Deux nouveaux suspects ont été pris dans le filet dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'un entrepreneur froidement abattu chez lui, à Ankadivory Antehiroka, le 1er mai.

Il s'agit de deux chauffeurs de camion, anciens employés de la victime, arrêtés à Sambava et à Maromandia, avant d'être transférés vers la capitale pour être entendus par la gendarmerie puis présentés à la justice.

Selon la Circonscription interrégionale de la gendarmerie nationale (CIRGN) d'Antananarivo, ils auraient participé à la préparation du crime avec le chauffeur personnel de l'entrepreneur. Celui-ci est déjà incarcéré à Tsiafahy après avoir été arrêté à Toamasina en possession du revolver utilisé lors du meurtre et du 4x4 de la victime, qu'il tentait de vendre pour 140 millions d'ariary.

L'enquête révèle que ce projet criminel avait été minutieusement préparé depuis plusieurs mois. Le chauffeur principal, soupçonné d'avoir tiré sur son patron avant de s'enfuir avec le véhicule et divers objets, aurait agi en complicité avec ces deux autres employés. Les trois hommes sont désormais poursuivis pour homicide et association de malfaiteurs.

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