Madagascar: Tourisme - Julien Lepers tombe sous le charme de Mahajanga

Les jeux sont faits, rien ne va plus ! Le séjour éclair de Julien Lepers, ancien animateur français de "Questions pour un champion", devenu parrain touristique de la destination Mahajanga, a pris fin.

Il est reparti sous le charme de Mahajanga, conquis par les quelques jours passés aux côtés de la population. Le calme, le silence et le charme de la cité des Fleurs ont réussi à séduire ce célèbre personnage.

« Je choisis Majunga (Mahajanga) sans hésiter, parce qu'il y a une offre hôtelière très forte et des resorts. Il y a des bords de plage, la mer, Antsanitia Resort et tant d'autres. Je n'ai pas l'habitude du silence, je vis dans des villes, Paris, mais qu'est-ce que c'est Paris ou Antananarivo ? J'entends du boucan tout le temps, tout le temps. Je me suis baladé le matin, mais on entend le silence.

J'entends le silence, la mer. Mais là, quand on n'a pas l'habitude d'entendre le silence, j'entends le silence. Je me suis dit : mais qu'est-ce qui m'arrive tout d'un coup ? Je suis mort ? Je me demandais où je suis. Il y a plein d'anecdotes à raconter, mais en quelques jours, il s'est passé beaucoup de choses», a déclaré Julien Lepers, enchanté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les journées de ce parrain de Mahajanga ont été surtout marquées par des échanges, des déjeuners, des barbecues, des dîners ainsi qu'une sortie à Antsanitia Resort.

Un grand quiz avec Julien Lepers a animé le hall de l'Alliance française de Mahajanga, lundi dernier.

« La mission de Julien Lepers est terminée. Il a visité de nombreux sites touristiques et a accepté de contribuer à attirer des touristes à Mahajanga. À notre tour maintenant de communiquer, de montrer et de faire savoir au monde entier qu'il est passé par Mahajanga», a souligné le président du conseil d'administration de l'Office régional du tourisme Boeny (ORTB).

Lors de la marche solidaire, de nombreuses personnes, dont le public et des associations de jeunes, ont accompagné l'animateur français au départ de l'Avion, devant le collège Notre-Dame, mercredi dernier.

Julien Lepers, avec l'assistance, a effectué une brève visite à l'Hôtel de ville. Il est aussi passé à la maison Eiffel, à Mangarivotra, pour voir les restes de ce grand bâtiment construit par les Français il y a des décennies à Mahajanga.

Une halte dans la cathédrale, à Mahajanga Be, a aussi été observée. Le prêtre de la paroisse catholique a organisé une séance de prière.

Ensuite, les marcheurs ont rejoint le centre-ville, à Mahajanga Be. La marche s'est achevée devant le siège de l'ORTB Boeny, à la Chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga Be, au bord de la mer.

La période de la haute saison touristique à Mahajanga approche. Les efforts déployés par les opérateurs touristiques pour la promotion de la destination se multiplient.