Madagascar: Aéroport d'Amborovy - Les autorités somment les squatters

Le ministère des Transports et de la Météorologie franchit le Rubicon. Après des années de bras de fer avec les squatters de la zone autour de l'aéroport d'Amborovy, le verdict est tombé.

Les cinq cent cinquante familles concernées disposent désormais d'un délai d'un mois pour quitter les lieux. Les 270 habitations érigées dans la zone devront également être détruites, tandis que les plantations et cultures présentes sur le site seront arrachées. Selon la loi, aucun bâtiment ni exploitation agricole ne doit se trouver dans un rayon de 150 mètres autour de l'aéroport.

Une forte délégation dirigée par le ministre Herizo Andrianavalona Ramanambola a effectué une descente sur place, jeudi dernier. Les autorités locales, dont le préfet de Mahajanga, le secrétaire général de la région Boeny ainsi que le maire par intérim, le chef du fokontany d'Amborovy et des représentants des Forces de sécurité, étaient présentes lors de cette descente.

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« La mise aux normes de l'aéroport d'Amborovy figure parmi les priorités de l'État. Pour que Mahajanga soit reconnue comme un aéroport international conforme aux normes, les conditions établies doivent être respectées. Dans le cas contraire, l'infrastructure pourrait faire l'objet de poursuites pour non-conformité aux normes internationales. Le moment est venu pour ces familles de quitter les lieux. Les discussions concernant l'organisation du relogement ou du déplacement des communautés se poursuivront. Elles occupent illégalement les terrains appartenant à la société ADEMA, où se situe l'aéroport d'Amborovy», a déclaré le ministre.

Escroquerie

Malgré la fermeté des mesures annoncées, un mois supplémentaire a été accordé aux habitants rencontrant des difficultés pour quitter les lieux et appliquer les dispositions prises. « Passé ce délai, leur expulsion sera effective, sur présentation d'une décision de justice », a ajouté Andrianavalona Ramanambola Herizo.

De leur côté, les représentants des occupants illégaux ont accepté l'accord proposé. Ils ont reconnu avoir été victimes d'escroquerie lors de l'acquisition des terrains et ont présenté leurs excuses.

Concernant les constructions déjà existantes, le tribunal devrait rendre son verdict le 21 mai prochain. Les autorités ont par ailleurs rencontré individuellement les familles concernées par les futures démolitions.

La réhabilitation de l'aéroport international d'Amborovy entre dans le cadre de la modernisation de 56 aéroports dans tout Madagascar, à savoir dix aéroports principaux, dont celui de Mahajanga, et 46 secondaires.

Ce projet vise à renforcer la sécurité et les capacités des infrastructures afin d'accueillir davantage de vols et d'améliorer la connectivité régionale et internationale du pays.