Ile Maurice: Kickboxing - Perrine rejoint le dernier carré, Drack file en finale

Vendredi après-midi, Wayne Perrine et Jaden Drack ont livré deux combats intenses dans leurs catégories respectives. Le premier disputera la demifinale des moins de 51 kg chez les 'Old Juniors', tandis que le second sera en finale des moins de 51 kg dans la catégorie 'Young Juniors'. Ce week-end, ce sont deux Azerbaïdjanais qui se dresseront désormais sur la route des Mauriciens.

Engagé chez les 'Old Juniors', Wayne Perrine a validé son billet pour le dernier carré en dominant le Turc Seydi Kilic Elyesa dans la catégorie des moins de 51 kg. Il retrouvera en demi-finale l'Azerbaïdjanais Samir Aliyev. «Cela n'a pas été un combat facile. Le Turc était, pour moi, le favori de ce groupe et il était très à l'aise», explique Judex Jeannot, entraîneur national de kickboxing. Après une première reprise compliquée, le Mauricien a toutefois complètement renversé la tendance. «Wayne Perrine a largement dominé les deuxième et troisième rounds. Alors qu'il trouvait des ouvertures, le Turc perdait sa stabilité. Celui-ci a tenté à plusieurs reprises de 'clincher', mais l'arbitre lui a infligé un avertissement. Normalement, il aurait dû être disqualifié parce qu'il refusait de boxer», poursuit le technicien mauricien.

Dans l'autre tableau, Jaden Drack s'est qualifié avec autorité pour la finale des moins de 51 kg chez les 'Young Juniors'. Le Mauricien a mis fin au combat dès la première reprise en infligeant un KO au Turc Ilyas Yigit Saygan. «Le combat a commencé avec 40 minutes d'avance. Jaden s'est à peine échauffé. Mais nous avons énormément travaillé la puissance et le physique avec lui ainsi qu'avec Wayne Perrine. Aujourd'hui, les progrès deviennent visibles, même si Jaden n'est encore qu'à 70 % de ses capacités avant les Championnats du monde juniors prévus en Italie en septembre prochain», souligne Judex Jeannot.

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L'entraîneur mauricien préfère toutefois rester mesuré avant la finale face à l'Azerbaïdjanais Rasul Babazade. «Le futur adversaire de Jaden a très bien boxé en demi-finale. Il sait exploiter les ouvertures, créer des angles et marquer des points. C'est un boxeur intelligent, très mobile et doté d'une grande taille. Techniquement, il est solide, mais il reste prenable», analyse-t-il.

Malgré tout, Judex Jeannot garde confiance en ses protégés. «Les autres nations possèdent d'excellents boxeurs. Mais nous aussi, nous avons des profils capables de faire la différence, avec l'agressivité de Wayne Perrine et la technique de Jaden Drack», martèle-t-il.