Ile Maurice: Deux suspects avouent

L'enquête sur la mort de Gino Ronnie Bodha, fils de l'ancien ministre Nando Bodha, dont le cadavre a été retrouvé, hier, au fond d'un ravin à La Nicolière, a connu une avancée majeure. Deux suspects habitant Grand-Gaube ont été arrêtés et sont interrogés par les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID). Ils ont avoué leur crime.

Âgé de 44 ans, Gino Ronnie Bodha était porté manquant depuis jeudi. Sa disparition a été signalée dans la matinée de jeudi par sa mère, inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles depuis son départ du domicile familial ce jour-là vers 10 heures.

Les recherches ont été immédiatement enclenchées par les unités policières, mobilisant des éléments de la Central Investigation Division (CID), du Field Intelligence Office et des équipes spécialisées. Le corps du quadragénaire a été retrouvé au fond d'un ravin à La Nicolière.

🟦 Mort à domicile

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Tout porte à croire que les deux suspects connaissaient Gino Ronnie Bodha et savaient où se trouvait sa maison à Archipel Road, Calodyne. Divorcé une première fois, il s'était remarié civilement mais son épouse et lui avaient décidé de ne pas vivre ensemble tant qu'ils n'étaient pas mariés religieusement.

Selon nos informations, il y aurait eu une altercation vive entre les trois hommes à propos de stupéfiants. La situation aurait dégénéré. La victime aurait été violemment agressée puis tuée sur place, et les suspects auraient décidé de déplacer le corps afin de dissimuler leur crime.

Les deux hommes auraient utilise le véhicule de la victime pour emmener le cadavre jusqu'à la région de La Nicolière, où ils l'ont abandonné dans un ravin afin de brouiller les pistes.

Les investigations ont rapidement progressé. Grâce aux images des caméras du système Safe City, les enquêteurs ont pu retracer les derniers déplacements de la victime et d'identifier son véhicule.

Les enquêteurs se sont alors rendus à Grand-Gaube et ont intercepté un véhicule privé dans la rue John Kennedy. Le conducteur, identifié comme Maël Rose, 21 ans, exerçant le métier de plombier et vivant dans cette rue, a été immédiatement conduit au poste de police. Le véhicule intercepté appartenait à Gino Ronnie Bodha.

L'enquête a confiée à la CID de Goodlands. Lors de son interrogatoire, Maël Rose a avoué le meurtre de Gino Ronnie Bodha à son domicile de Calodyne après une violente altercation liée à un différend impliquant des doses de drogue. Version corroborée par celle de son complice, Louis Ismael Larhubarbe, 21 ans.

Toujours selon leurs déclarations, ils auraient enveloppé le corps dans deux sacs en plastique et une couverture, et l'auraient embarqué dans le véhicule de la victime. Ils auraient ensuite abandonné le corps dans une zone en pente située à La Nicolière, à environ trois mètres de la route principale.

🟦 Une famille sous le choc

L'oncle de la victime, Devanand Chingayanee, s'est précipité sur les lieux après avoir appris la nouvelle.

Encore sous le choc, il confie : «Yer mo bofrer inn sonn mwa, li ti pe dimann mwa si monn gagn nouvel Gino, si linn vinn kot mwa. Me depi trwa zour mo pann tann Gino. Monn sonn li plizier fwa, li pann pran mo lapel. Li pa ti dan so labitid. Nou ti pe santi ena enn zafer lous», explique-t-il, précisant que c'est le père de la victime, qui l'a informé de la découverte macabre.

Selon lui, la famille se doutait qu'il lui était arrivé malheur en raison de son silence inhabituel. «Enn sitiasyon bien tris, difisil pou aksepte», ajoute-t-il. Il décrit Gino Ronnie Bodha comme un homme discret, doux et très proche de sa famille, travaillant dans une usine de montres dans le nord du pays et passionné d'art. «Sak semenn nou zwenn. Dernier fwa nou ti zwenn, li ti dir mwa : 'Poupa, mo pou pass get ou dan lasemenn.' Get aster mo pe ale trouv so kadav», raconte-t-il avec émotion.

🟦 Strangulation

Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs investigations sur le terrain tandis que les éléments matériels, les images de vidéosurveillance et les témoignages sont analysés afin de reconstituer précisément le déroulement des faits.

L'autopsie de Gino Ronnie Bodha effectuée hier par le Dr Gungadin a conclu à un décès par strangulation, probablement avec des lacets. Les deux suspects comparaîtront devant la Bail and Remand Court demain. L'enquête se poursuit sous la supervision des unités de la CID.