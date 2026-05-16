Gabon: Le Chef de l'Etat préside la cérémonie solennelle de descente des couleurs au Pavillon d'Honneur

De retour d'une importante tournée diplomatique effectuée en Angola, à Djibouti, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a regagné Libreville ce jour.

Ce séjour africain, marqué par des rencontres de haut niveau et la signature de plusieurs accords bilatéraux, s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations de coopération entre le Gabon et ses partenaires africains, ainsi que dans la volonté affirmée de repositionner le pays sur la scène continentale.

A son arrivée, le Chef de l'Etat a présidé la cérémonie solennelle de descente des couleurs au Pavillon d'Honneur de l'Aéroport international Léon MBA, en présence des présidents d'institutions, des membres du Gouvernement et de nombreuses autorités administratives et militaires.

Cette cérémonie revêt un caractère particulier, intervenant concomitamment avec l'entrée en vigueur du port obligatoire du pagne au sein de l'administration publique chaque vendredi, conformément au décret n°0225/PR du 6 mai 2026 relatif à la promotion de la tenue africaine.

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Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, Paul Ulrich Kessany, a souligné la portée de cette mesure qui vise à valoriser le patrimoine culturel national, à affirmer l'identité gabonaise et à renforcer la cohésion sociale autour de valeurs de fierté et d'appartenance.

Il a également relevé la dimension inclusive de cette initiative, fédérant l'ensemble des composantes de la société autour d'un symbole commun, tout en formulant le voeu de la création d'une unité industrielle de production textile, à l'instar de la SOTEGA, afin de soutenir la souveraineté culturelle, stimuler l'économie nationale et favoriser la création d'emplois, notamment au bénéfice de la jeunesse.

Par cette séquence, le Président de la République réaffirme son engagement en faveur d'une diplomatie active et d'une politique culturelle ambitieuse, au service de l'unité nationale et du rayonnement du Gabon.