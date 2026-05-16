Gabon: Le Chef de l'État s'entretient avec les responsables du groupe SIFCA

Dans le cadre de son agenda économique à Kigali, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le 14 mai 2026 une délégation du groupe SIFCA, conduite par son Group Executive Chairman, Alassane Doumbia.

Acteur majeur de l'agro-industrie africaine depuis 1964, le groupe SIFCA s'impose aujourd'hui comme un modèle d'intégration industrielle sur le continent, structurant des filières stratégiques telles que le palmier à huile, le sucre et le caoutchouc.

Le groupe maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur et incarne une dynamique de transformation locale créatrice de richesse et d'emplois.

Les échanges étaient axés autour d'un impératif commun, accélérer la transformation structurelle des économies africaines par le développement de champions industriels, l'investissement productif et la valorisation des ressources locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet effet, le Gabon, terre d'opportunités, offre un cadre propice au déploiement de projets agro-industriels à fort impact.

Le Chef de l'Etat a donc réaffirmé son ambition de faire du pays un hub régional de transformation, au service d'une croissance inclusive et durable.

Le groupe SIFCA a salué la clarté de cette vision et exprimé un intérêt pour l'exploration de partenariats structurants au Gabon, en cohérence avec les priorités de développement du continent.

Cette audience illustre bel et bien la volonté du Président de la République de mobiliser des acteurs économiques africains de premier plan pour bâtir une Afrique plus souveraine, industrialisée et compétitive à l'échelle mondiale.