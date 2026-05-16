Afrique: Africa CEO Forum - Le Chef de l'État prend part à la session spéciale 'Invest in Gabon'

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à la session spéciale « Conversation with H.E. Brice Clotaire Oligui Nguema - Invest in Gabon », organisée dans le cadre de Africa CEO Forum 2026 à Kigali.

Devant un parterre d'investisseurs et de dirigeants d'entreprises internationales, le Chef de l'État a présenté les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires au Gabon, notamment la révision des codes minier, forestier et pétrolier, la modernisation du cadre fiscal et douanier, ainsi que la digitalisation de l'administration permettant notamment la création d'entreprises en ligne en moins de 48 heures.

Le Président de la République a également réaffirmé l'orientation stratégique du Gabon vers la transformation locale des matières premières et la diversification de l'économie, dans le cadre du Programme National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030.

À cette occasion, il a mis en avant les secteurs prioritaires ouverts aux investissements, notamment l'énergie, les infrastructures, l'eau et l'assainissement, le logement social, l'agriculture et les infrastructures sanitaires et scolaires.

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Le Chef de l'État a par ailleurs présenté le projet d'exploitation du gisement de fer de Belinga, l'un des projets structurants du pays, qui prévoit la mise en place d'un consortium international pour la construction d'une ligne ferroviaire d'environ 450 km, d'un port en eau profonde et de barrages hydroélectriques dédiés à la transformation du minerai.

À travers cette intervention, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé la volonté du Gabon de renforcer ses partenariats économiques et d'attirer davantage d'investissements pour soutenir la transformation et la diversification de son économie.