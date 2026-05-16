Gabon: Affaire Bilie-By-Nze - Le maintien en détention de l'ancien Premier ministre ravive les tensions politiques

Libreville 15 mai 2026-La chambre d'accusation de Libreville a décidé ce vendredi 15 mai 2026 de maintenir en détention l'ancien Premier ministre gabonais Alain-Claude Bilie-By-Nze. La juridiction a rejeté la demande de liberté provisoire introduite par ses avocats dans le cadre d'une affaire présumée d'escroquerie remontant à 2008.

Cette décision fait suite à l'audience du 12 mai dernier consacrée à l'examen des recours déposés contre le mandat de dépôt émis à son encontre ainsi que contre le refus de sa remise en liberté. Après plusieurs jours de délibération la chambre d'accusation a finalement confirmé son maintien à la prison centrale de Libreville.

La défense de l'ancien chef du gouvernement composée notamment de Me Gisèle Eyue Bekale Me Jean-Paul Moubembe Me Sarah Ognyane et Me Karelle Obame continue de dénoncer plusieurs irrégularités dans la procédure judiciaire. Les avocats réclament l'annulation des poursuites engagées contre leur client estimant que le dossier présente de nombreuses zones d'ombre.

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À la suite de cette décision le parti Ensemble Pour le Gabon fondé par Alain-Claude Bilie-By-Nze a vivement réagi à travers un communiqué. La formation politique dénonce ce qu'elle considère comme une atteinte grave à l'État de droit et accuse les autorités d'exercer une influence sur la justice gabonaise.

L'affaire remonte à l'organisation de l'ancienne fête nationale des cultures en 2008. Selon les éléments du dossier une somme de cinq millions de FCFA aurait été remise par Baba Ramatou dans l'attente d'un remboursement après le déblocage de fonds publics. D'autres responsables auraient également contribué financièrement afin d'éviter l'annulation de l'événement.

Après plusieurs années sans remboursement une plainte a été déposée conduisant à l'interpellation de l'ancien Premier ministre par des éléments de la Direction générale des recherches.

Mais au-delà du volet judiciaire cette affaire prend désormais une dimension hautement politique. Plusieurs observateurs militants et sympathisants de l'opposition estiment qu'il s'agirait d'un affrontement politique entre le Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema auteur du Coup de la Libération du 30 août 2023 et Alain-Claude Bilie-By-Nze dernier Premier ministre du régime déchu d'Ali Bongo Ondimba.

Dans plusieurs manifestations et prises de parole publiques certains soutiens de l'ancien Premier ministre dénoncent ce qu'ils qualifient de règlement de comptes politique tandis que d'autres estiment au contraire que la justice doit faire son travail sans distinction de statut ou de rang politique.

De son côté Ensemble Pour le Gabon affirme vouloir saisir des juridictions et organisations internationales afin de contester la procédure judiciaire et obtenir la libération de son président. Le parti appelle également ses militants et sympathisants à poursuivre la mobilisation autour de ce dossier désormais présenté comme une affaire à la fois politique judiciaire et démocratique au Gabon.