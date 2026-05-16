Congo-Kinshasa: La MONUSCO et les FARDC intensifient la traque des groupes armés à Djugu

Les Casques bleus de la MONUSCO et les Forces armées de la RDC (FARDC) ont intensifié, ces derniers jours, la traque des groupes armés actifs dans le territoire de Djugu, en Ituri.

Cette opération conjointe, baptisée « Nyundo », vise à renforcer la protection des civils dans plusieurs zones affectées par l'insécurité.

Elle se traduit notamment par la conduite de patrouilles de longue portée, des patrouilles de domination de zone, ainsi que des interventions à partir des Bases opérationnelles mobiles déployées dans la région.

Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Charles Idjiwa, a indiqué que le 11 mai 2026, les Casques bleus, en coordination avec les FARDC, ont mené plusieurs opérations conjointes à Djugu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces actions visent à renforcer la sécurité, dissuader les groupes armés et protéger les populations civiles.

Le même jour, à Komanda, le contingent indonésien de la MONUSCO a mené des patrouilles vers Mayitatu et l'école de Kimbaseke, dans le cadre du programme Safe Schools, afin de sécuriser les élèves et les enseignants.

Quelques jours plus tôt, le 9 mai, les Casques bleus avaient également assuré la sécurisation de la messe dominicale à l'église catholique de Basili.

Le 12 mai 2026, à Kasenyi, la MONUSCO est intervenue après la découverte d'un engin non explosé. Une coordination avec les autorités locales et les FARDC a permis de sécuriser la zone, de baliser les zones à risque et de sensibiliser les communautés afin de prévenir tout danger pour les populations civiles.