Togo: Air pur

Face à l'urbanisation galopante et à une pollution souvent au-dessus des seuils recommandés par l'OMS, le Togo veut agir.

Le pays vient d'adopter son tout premier référentiel national sur la qualité de l'air.

Élaboré par l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE), le texte réglementaire fixe des seuils contraignants pour les principaux polluants atmosphériques : particules fines, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote, métaux lourds et composés organiques volatils issus du trafic routier et des activités industrielles.

« Ce référentiel contraint aussi bien la population que les industriels au respect des normes, permettant ainsi de préserver la santé des populations », a indiqué Hazou Abi, l'un des responsables de l'Agence.

Reste à faire appliquer la règlementation. Pas évident.