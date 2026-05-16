Tunisie: Le taux de chômage recule à 15 % au premier trimestre 2026

Le taux de chômage en Tunisie a légèrement reculé au premier trimestre 2026 pour s'établir à 15 %, contre 15,2 % au quatrième trimestre 2025, selon les indicateurs publiés vendredi par Institut national de la statistique.

Le nombre de chômeurs a ainsi diminué à 641 700 personnes, contre 645 200 lors du trimestre précédent.

Les données de l'enquête sur l'emploi montrent également une progression de la population active, qui a atteint 4,268 millions de personnes au premier trimestre 2026, contre 4,255 millions fin 2025, soit une hausse de 13 000 personnes. Le taux d'activité de la population âgée de 15 ans et plus s'est élevé à 45,9 %, contre 45,4 % au trimestre précédent.

Dans le même temps, le nombre de personnes occupées a augmenté de 16 500 pour atteindre 3 626 300 travailleurs. Les hommes représentent 69,8 % des actifs occupés, contre 30,2 % pour les femmes.

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Le secteur des services demeure le principal pourvoyeur d'emplois avec 52,9 % des travailleurs, suivi des industries manufacturières (19 %), des industries non manufacturières (12,3 %) ainsi que de l'agriculture et de la pêche (15,7 %).

Par genre, le taux de chômage des hommes a reculé à 12,3 %, contre 12,6 % au quatrième trimestre 2025. Celui des femmes a également enregistré une légère baisse, passant de 20,8 % à 20,7 %.

Selon les régions, le chômage reste plus élevé dans les zones rurales, où il atteint 16,5 %, contre 14,4 % dans les zones urbaines.

Le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans a, quant à lui, diminué à 37,5 %, après avoir atteint 38,4 % au trimestre précédent.

En revanche, la situation des diplômés de l'enseignement supérieur continue de se détériorer. Leur taux de chômage est passé de 22,5 % au quatrième trimestre 2025 à 24,2 % au premier trimestre 2026. Les écarts entre hommes et femmes demeurent marqués, avec un taux de 14,2 % chez les hommes diplômés contre 32 % chez les femmes diplômées.