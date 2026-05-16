Tunisie: Le chômage des diplômés du supérieur grimpe à 24,2 %

Le taux de chômage en Tunisie a légèrement reculé au premier trimestre 2026 pour s'établir à 15 %, contre 15,2 % au trimestre précédent, selon les indicateurs publiés vendredi par Institut national de la statistique.

Malgré cette légère amélioration du marché de l'emploi, la situation des diplômés de l'enseignement supérieur continue de se détériorer. Leur taux de chômage a augmenté à 24,2 % au premier trimestre 2026, contre 22,5 % au quatrième trimestre 2025.

Les disparités entre hommes et femmes restent particulièrement marquées. Le taux de chômage des diplômés est estimé à 14,2 % chez les hommes, contre 32 % chez les femmes.

Les données de l'INS montrent également une baisse du nombre total de chômeurs, passé de 645 200 à 641 700 personnes, tandis que le nombre de personnes occupées a progressé de 16 500 emplois pour atteindre 3,626 millions de travailleurs.

Le chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans a, de son côté, légèrement diminué à 37,5 %, contre 38,4 % au trimestre précédent.