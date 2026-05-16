Tunisie: France - La culture au coeur de la « Saison Méditerranée »

L'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, a participé vendredi à Marseille au lancement de la « Saison Méditerranée », présidée par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

La cérémonie s'est déroulée en présence notamment de la ministre française de la Culture Catherine Vautrin, de la ministre déléguée chargée de l'Éducation et de la Formation professionnelle Sabrina Agresti-Roubache, de la déléguée ministérielle pour la Méditerranée Nadia Hai et du maire de Marseille, Benoît Payan.

Cette manifestation comprendra une série d'activités culturelles organisées dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, dont la Tunisie, afin de mettre en valeur la richesse culturelle, artistique et humaine de la région à travers des programmes élaborés en coopération avec l'Institut français et des institutions et artistes partenaires.

Initiée par le président français Emmanuel Macron, la « Saison Méditerranée » se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026.