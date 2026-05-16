Sénégal: Cheikhouna Diop, 22 ans poignardé à Colobane - Une vieille rancoeur entre vendeurs de chaussures à l'origine du drame

La mort de Cheikhouna Diop, 22 ans, poignardé le 10 mai 2026 près du lycée John Fitzgerald Kennedy de Colobane, continue de susciter l'émoi dans le quartier. Selon les premiers éléments de l'enquête, le présumé auteur, un jeune vendeur de chaussures âgé de 18 ans, aurait agi par vengeance après des altercations répétées avec la victime qui avait l'habitude de le battre. Déféré devant le procureur de la République pour homicide involontaire, il a reconnu les faits devant les enquêteurs.

Le drame s'est produit le 10 mai 2026 aux environs de 20 h 30, en face du lycée John Fitzgerald Kennedy de Colobane. Alertés sur un cas d'agression à l'arme blanche, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de la Médina se sont immédiatement rendus sur les lieux.

À leur arrivée, la victime avait déjà été évacuée par les sapeurs-pompiers. Les secours ont conduit le blessé au district sanitaire Cheikh Ahmadou Bamba de la Médina, situé à proximité de la Maison de la culture Douta Seck. Le jeune homme a été identifié sous le nom de Cheikhouna Diop, âgé de 22 ans, vendeur de chaussures à Colobane.

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Selon des sources proches de l'enquête, la victime et le présumé auteur étaient tous deux connus des services de police pour leur fréquentation des milieux liés à la consommation d'acide cellulosique dit « guinz ». Les premiers témoignages recueillis sur place désignaient un certain « Laye », déjà interpellé récemment pour ivresse publique manifeste (Ipm), comme étant l'auteur du coup de couteau.

Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d'identifier puis d'interpeller le suspect à Colobane, au quartier « Roukou Feugdjay ». Il s'agit d'Ablaye Dieng, âgé de 18 ans, également vendeur de chaussures. Pendant que les limiers « cuisinaient » le suspect, l'état de santé de Cheikhouna Diop nécessitait une prise en charge plus poussée.

Selon les informations obtenues auprès de sa famille, le jeune homme a été transféré au centre hospitalier universitaire de Fann pour des examens radiologiques et des soins spécialisés. Mais malgré les efforts des médecins, il a finalement succombé à ses blessures le 11 mai vers 17 h.

Entendu par les policiers, le mis en cause a reconnu avoir poignardé la victime au ventre. Il aurait déclaré avoir agi par vengeance, parce qu'il subissait régulièrement des violences de la part du défunt qui levait souvent la main sur lui. À en croire sa version, le commerçant aurait profité d'une nouvelle altercation pour sortir un couteau et porter le coup fatal. Ablaye Dieng a été déféré devant le procureur pour homicide involontaire.