Congo-Brazzaville: Coopération - Le président malgache découvre les installations agro-pastorales d'Oyo

En séjour de travail à Oyo, dans le département de la Cuvette, le président malgache de transition, le colonel Michael Randrianirina, a visité plusieurs infrastructures agro-pastorales, piscicoles et culturelles développées sous l'impulsion du président congolais, Denis Sassou N'Guesso. La visite a mis en lumière les initiatives économiques et patrimoniales menées dans cette partie du pays.

Après leur entretien, le chef de l'État congolais a conduit son hôte à N'Golodoua, à environ 10 km d'Oyo, afin de lui faire découvrir les activités piscicoles qu'il y développe. Sur ce site, plusieurs étangs poissonneux sont exploités dans le cadre d'un vaste programme de production halieutique destiné à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir l'économie locale.

La délégation présidentielle, accompagnée notamment de membres du gouvernement congolais, a également visité le musée Kébé-Kébé, inauguré en mars 2017. Véritable espace de mémoire et de valorisation culturelle, ce site conserve des statuettes, des instruments de musique traditionnels ainsi que divers objets rituels. Le musée a pour vocation de promouvoir la danse initiatique Kébé-Kébé, pratiquée dans les départements de la Cuvette, de la Cuvette-Ouest et de la Nkéni-Alima.

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Le président malgache s'est ensuite rendu à Opokagna pour découvrir la ferme Killa le ranch, spécialisée dans l'élevage bovin. Développée sur une superficie de 1 991 hectares, cette exploitation compte près de 1 500 têtes de bétail. Le dirigeant malgache a ainsi pu apprécier de près les réalisations pastorales entreprises dans cette partie du pays. La visite s'est achevée au village Edou, où il a parcouru les installations de la Laiterie de l'Alima. Cette unité de transformation dispose d'une capacité de production estimée à environ 850 litres de lait par jour, illustrant les efforts engagés en faveur du développement de la filière laitière nationale.

À travers cette série de visites, les autorités congolaises ont voulu mettre en avant les potentialités agricoles, pastorales et culturelles de la localité, dans une dynamique de coopération et de partage d'expériences avec Madagascar.