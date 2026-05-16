Tunisie: Modernisation et transition numérique - L'infrastructure sanitaire de Nabeul fait peau neuve

Le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a effectué ce vendredi 15 mai 2026 une visite de terrain dans le gouvernorat de Nabeul afin de suivre de près l'avancement de plusieurs projets sanitaires cruciaux.

Cette inspection a permis de faire le point sur le déploiement de services essentiels touchant aux urgences, à la réanimation, à la numérisation, à la télémédecine, à l'imagerie médicale, aux laboratoires ainsi qu'à la chirurgie à travers plusieurs localités de la région.

Takelsa mise sur la numérisation et les soins de première ligne

À Takelsa, une nouvelle unité d'urgence a été mise en place au sein du centre intermédiaire. Cette étape s'accompagne d'un suivi rigoureux de la numérisation de la première ligne de soins, un processus moderne qui englobe désormais tout le parcours du patient, depuis l'enregistrement initial jusqu'à la prise de rendez-vous à distance, en passant par le dossier médical numérique. Le ministre a également inspecté la conformité et la sécurité de la chaîne du froid indispensable à la conservation des produits pharmaceutiques.

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Révolution technologique et télémédecine à Menzel Temime

La ville de Menzel Temime franchit un cap technologique majeur avec l'introduction d'un système de télé-radiologie performant. Le service d'imagerie médicale s'est doté d'équipements de pointe de dernière génération, notamment un scanner, un appareil de mammographie et une unité d'imagerie panoramique dentaire. Parallèlement, les consultations de spécialité à distance sont désormais opérationnelles pour plusieurs disciplines clés telles que la dermatologie, la rhumatologie, l'endocrinologie et l'imagerie rétinienne, évitant ainsi aux patients de longs déplacements.

Nabeul renforce ses capacités en réanimation et services d'urgence

Au chef-lieu du gouvernorat, le Centre Hospitalo-Universitaire Mohamed Taher Maamouri a vu l'inauguration officielle d'un nouveau service de réanimation médicale. Dotée d'une capacité de six lits, cette unité est appuyée par une équipe médicale et paramédicale hautement qualifiée et des équipements de haute technologie. En outre, le ministre a examiné les nouveaux aménagements du service des urgences de l'hôpital régional Hédi Chaker afin d'optimiser l'accueil et la prise en charge des patients.

Cap sur la chirurgie endoscopique à Grombalia

La dynamique de modernisation s'est également étendue à Grombalia, où les autorités ont acté le lancement des activités de l'unité de chirurgie laparoscopique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une évaluation continue visant à rehausser la qualité des prestations chirurgicales de l'hôpital local, permettant des interventions moins invasives et un rétablissement plus rapide des patients.