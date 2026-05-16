Tunisie: Semi-marathon militaire à Tunis - D'importantes restrictions de circulation ce dimanche

À l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'Armée nationale, Tunis s'apprête à vibrer au rythme du traditionnel semi-marathon militaire ce dimanche 17 mai 2026.

Pour encadrer cet événement sportif d'envergure, le ministère de l'Intérieur a annoncé le déploiement d'un dispositif de sécurité routière exceptionnel. Plusieurs axes majeurs de la capitale seront ainsi totalement fermés à la circulation à partir de 7h00 du matin et jusqu'à la fin des épreuves.

Les grands axes interdits aux véhicules

Le coeur de la capitale et ses accès par l'est seront particulièrement impactés. L'avenue Habib Bourguiba sera ainsi interdite à tout type de véhicule dans sa portion comprise entre la place de la Révolution et la gare TGM. Dans le prolongement de cette mesure, la route reliant La Goulette à cette même gare TGM sera également close, tout comme le pont Radès-La Goulette, qui restera inaccessible le temps des courses.

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Le plan de déviation pour les automobilistes

Afin de pallier ces fermetures, les autorités ont mis en place plusieurs itinéraires de substitution pour fluidifier le trafic.

Les conducteurs arrivant de la banlieue nord désireux de rejoindre le centre-ville devront ainsi emprunter la route nationale 9 (Tunis-La Marsa), bifurquer par l'échangeur de la Cité El Khadhra, puis traverser l'avenue Kheireddine Pacha et l'avenue de la Liberté. Alternativement, ils pourront utiliser la voie Z4, franchir le pont de l'avenue de la République, puis mettre le cap vers l'avenue Moncef Bey ou la banlieue sud.

Pour ceux qui circulent depuis la banlieue sud, l'accès au centre-ville se fera via la place du Djellaz, l'avenue Moncef Bey et la rue Saïd Zaghloul. Pour basculer vers le nord de la capitale, le parcours imposé passera par le pont de Saint-Gobain, le pont de l'avenue de la République, la voie Z4, pour enfin récupérer la route nationale 9. Les automobilistes venant du port de Radès devront quant à eux transiter par la route de ceinture de Megrine puis le pont de l'avenue de la République.

Enfin, depuis l'Ariana, la banlieue nord restera accessible par la route nationale 10, tandis que la direction du sud nécessitera d'emprunter le pont de l'avenue de la République en direction de Saint-Gobain.

Consignes de vigilance pour les voyageurs du port de La Goulette

Une attention particulière est requise pour les voyageurs devant se rendre au port de La Goulette, invités par le ministère à anticiper largement leurs déplacements pour éviter tout retard d'embarquement. Pour ceux qui quittent le port, l'itinéraire conseillé consiste à remonter l'avenue Habib Bourguiba à La Goulette jusqu'au carrefour Kheireddine, à suivre la route de la foire du Kram jusqu'à l'échangeur d'As-Salama (ou la route des Berges du Lac), pour rejoindre ensuite la route nationale 9.

Le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des usagers de la route à faire preuve de patience, de civisme et à respecter scrupuleusement les consignes des agents sur place pour garantir la sécurité de tous. Les autorités précisent que la route Tunis-La Goulette ainsi que le pont Radès-La Goulette seront rouverts de manière progressive, au fur et à mesure de l'avancement des coureurs. Pour tout renseignement complémentaire, deux numéros de téléphone ont été mis à la disposition du public : le 71.343.201 et le 71.342.787.