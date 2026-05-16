Tunisie: Diabète - Dr Jerbi appelle à inclure les généralistes dans la prescription du nouveau traitement

Le Dr Habib Jerbi, président de la Société tunisienne de médecine générale et de famille, a appelé ce samedi 16 mai 2026 à réviser la décision de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, qui limite la prescription du nouveau traitement contre le diabète à un nombre restreint de médecins spécialistes.

Lors d'une intervention téléphonique dans l'émission Yom Saïd sur les ondes de la Radio Nationale, le Dr Jerbi a critiqué ce qu'il considère comme une exclusion de la médecine générale et de famille de la prescription de ce traitement, soulignant que ces médecins représentent pourtant le maillon essentiel du suivi des patients.

Conformément à la décision de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé, ce médicament ne peut être délivré que sur ordonnance émanant exclusivement de médecins spécialistes en endocrinologie-diabétologie, médecine interne, cardiologie, néphrologie et nutrition.

Le Dr Jerbi a indiqué que ce traitement ne se limite pas à faire baisser le taux de sucre dans le sang, mais qu'il aide également à perdre du poids, précisant que l'agence du médicament a exprimé des craintes quant à son utilisation abusive ou détournée.

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Il a rappelé que le coût de ce nouveau médicament est estimé à 355 dinars par boîte (pour une consommation mensuelle), tout en signalant que ce traitement n'est pas pris en charge par le système de couverture sociale (CNAM).

Il est à noter que ce nouveau médicament contre le diabète a été lancé sur le marché tunisien le samedi 2 mai courant. Il s'agit d'une première en Tunisie en raison de son mode d'administration, qui repose sur une seule injection hebdomadaire.

Les pharmacies tunisiennes ont commencé à distribuer ce nouveau traitement au grand public à partir du mercredi 6 mai courant.