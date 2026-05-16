Tunisie: Kairouan - La centrale électrique de Zaafrana entrera en exploitation fin juin

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La centrale de production d'électricité de Zaafrana, dans le gouvernorat de Kairouan, entrera en exploitation à la fin du mois de juin prochain, a annoncé vendredi Anis Besbes, directeur de la distribution pour la région du Centre à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Dans une déclaration accordée à de Diwan FM, le responsable a indiqué que cette nouvelle infrastructure permettra d'améliorer l'approvisionnement en énergie électrique au profit des habitants de la région et de renforcer la stabilité du réseau, notamment durant la période estivale marquée par une forte demande.

La centrale sera raccordée à 18 lignes électriques destinées à consolider le réseau dans plusieurs zones du gouvernorat, notamment Kairouan-ville, Cherarda, Bouhajla, Nasrallah, Menzel Mhiri et Zaafrana.

Selon la même source, ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures énergétiques et de l'amélioration des capacités de production électrique dans les régions intérieures. Il vise également à réduire les perturbations et les coupures récurrentes enregistrées en été, particulièrement dans les zones à forte consommation agricole.

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Anis Besbes a souligné que cette réalisation devrait contribuer à soutenir le développement économique et agricole de la région, tout en offrant un environnement plus favorable à l'investissement.

La centrale est équipée de technologies modernes et de systèmes avancés garantissant la continuité de la production ainsi que la qualité des services, dans le respect des normes environnementales et des exigences d'efficacité énergétique.

Dans le cadre de la stratégie sociétale de la STEG et de la promotion des espaces verts, un jardin a également été aménagé à proximité du site afin de contribuer à la préservation de l'environnement.

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