Tunisie: Retour des pluies et perturbations sur plusieurs régions

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'Institut national de la météorologie annonce pour ce samedi un temps globalement variable marqué par des précipitations locales, un renforcement du vent et une légère baisse des températures sur l'ensemble du pays.

Selon les prévisions, des pluies éparses toucheront le matin les régions côtières du nord ainsi que localement le centre-est. Des passages nuageux concerneront le reste du pays avant une intensification progressive en fin de journée sur les hauteurs de l'ouest, avec des orages temporairement actifs. Ces précipitations s'étendront durant la nuit à certaines régions de l'est.

Le vent soufflera du nord sur le nord et le centre, et de secteur est sur le sud. Il sera relativement fort à localement fort près des côtes et dans le sud, accompagné de tourbillons de sable locaux. Ailleurs, il restera faible à modéré.

La mer sera agitée à très agitée, devenant localement forte.

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales oscilleront entre 19 et 24°C au nord, sur les hauteurs et près des côtes, et entre 25 et 30°C dans les autres régions, atteignant jusqu'à 36°C à l'extrême sud.

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