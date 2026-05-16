Tunisie: La douane intègre l'IA au sein de son système

La Direction Générale des Douanes franchit un cap décisif dans la modernisation de ses infrastructures de contrôle. Sous la supervision de son Directeur Général, la commission centrale de gestion des risques douaniers s'est réunie à son siège pour valider une série de réformes stratégiques. La mesure phare de cette rencontre est sans conteste l'intégration officielle d'un module basé sur l'intelligence artificielle au sein du système national de sélectivité douanière.

Ce nouveau dispositif technologique de pointe s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique, communément appelés Machine Learning. Cette innovation majeure vise à optimiser la précision et la qualité du ciblage des déclarations en douane présentant un haut risque de fraude. En automatisant l'analyse des données volumineuses, l'administration douanière entend intensifier efficacement la lutte contre la contrebande et les infractions financières aux frontières.

Loin d'être un simple outil de répression, ce moteur d'intelligence artificielle se veut également un levier de compétitivité économique. En ciblant plus fidèlement les flux frauduleux, le système permet d'accélérer considérablement les procédures de dédouanement et de libération des marchandises pour les opérateurs économiques transparents et respectueux de la réglementation. Cette sélectivité chirurgicale offre un gain de temps précieux aux entreprises partenaires de l'administration.

Selon le communiqué officiel publié ce samedi 16 mai par la Direction Générale des Douanes, cette transition numérique s'inscrit au coeur de la stratégie nationale de modernisation du corps douanier. Elle concrétise l'engagement de l'institution à trouver le juste équilibre entre la rigueur d'un contrôle frontalier efficace et la fluidité indispensable au développement du commerce légal en Tunisie.

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