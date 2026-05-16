Tunisie: Un nouvel hôtel cinq étoiles ouvre ses portes à Gafsa

16 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre du Tourisme met en avant le potentiel de la région et les projets destinés à dynamiser le secteur

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiene Tekaya, a inauguré vendredi 15 mai 2026 un nouvel hôtel cinq étoiles dans le gouvernorat de Gafsa, dans le cadre des efforts visant à renforcer l'offre touristique régionale et à positionner la région comme une destination touristique attractive.

Selon Wahida Jaid, chargée de mission auprès du ministre du Tourisme, cette nouvelle unité hôtelière contribuera à accroître la capacité d'hébergement dans la région et à encourager davantage le tourisme intérieur. Elle a également souligné l'importance du rôle des agences de voyages dans la promotion de la destination à travers l'organisation d'un plus grand nombre de circuits et de séjours touristiques.

En marge de cette visite, le ministre a inspecté l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de rénovation entrepris dans une autre unité hôtelière à Gafsa, dans le cadre de la modernisation des infrastructures touristiques locales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sofiene Tekaya s'est également rendu au Centre de design et d'innovation de Gafsa, où une exposition mettant en valeur des créations inspirées du patrimoine local a été organisée.

La visite ministérielle s'est conclue par une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, consacrée à l'examen des projets et des mécanismes susceptibles de soutenir la transformation de Gafsa en véritable pôle touristique régional.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.