Tunisie: Un nouvel hôtel cinq étoiles ouvre ses portes à Gafsa

Le ministre du Tourisme met en avant le potentiel de la région et les projets destinés à dynamiser le secteur

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiene Tekaya, a inauguré vendredi 15 mai 2026 un nouvel hôtel cinq étoiles dans le gouvernorat de Gafsa, dans le cadre des efforts visant à renforcer l'offre touristique régionale et à positionner la région comme une destination touristique attractive.

Selon Wahida Jaid, chargée de mission auprès du ministre du Tourisme, cette nouvelle unité hôtelière contribuera à accroître la capacité d'hébergement dans la région et à encourager davantage le tourisme intérieur. Elle a également souligné l'importance du rôle des agences de voyages dans la promotion de la destination à travers l'organisation d'un plus grand nombre de circuits et de séjours touristiques.

En marge de cette visite, le ministre a inspecté l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de rénovation entrepris dans une autre unité hôtelière à Gafsa, dans le cadre de la modernisation des infrastructures touristiques locales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sofiene Tekaya s'est également rendu au Centre de design et d'innovation de Gafsa, où une exposition mettant en valeur des créations inspirées du patrimoine local a été organisée.

La visite ministérielle s'est conclue par une séance de travail tenue au siège du gouvernorat, consacrée à l'examen des projets et des mécanismes susceptibles de soutenir la transformation de Gafsa en véritable pôle touristique régional.