Le corps arbitral de la rencontre opposant l'Olympique de Métlaoui à l'Espérance sportive de Tunis, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie, a été officiellement désigné ce vendredi.

Le match sera dirigé par l'arbitre Sadok Salmi, qui sera assisté de Khalil Hassani et Ahmed Dhouioui.

La rencontre se jouera dimanche au stade de Métlaoui à partir de 15h30.

Cette affiche des huitièmes de finale mettra aux prises l'Olympique de Métlaoui et l'Espérance sportive de Tunis dans le cadre de la Coupe de Tunisie de football.