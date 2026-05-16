Algérie: Le ministère de l'Industrie lance la campagne nationale de collecte des peaux de moutons sacrifiés

BOUMERDES — Le ministère de l'Industrie a lancé, samedi, la campagne nationale de collecte des peaux de moutons sacrifiés durant l'Aïd El-Adha 1447 de l'Hégire/2026, visant à valoriser cette matière en la transformant en ressource économique, contribuant ainsi au soutien de la production nationale et à la protection de l'environnement.

La cérémonie de lancement de cette campagne s'est déroulée dans la wilaya de Boumerdès, sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Industrie, Kheireddine Benaïssa.

Cette initiative vise à transformer les peaux de moutons sacrifiés, habituellement des déchets saisonniers, en matière première utilisée dans la fabrication de produits nationaux en cuir et en textile.

Le ministère de l'Industrie recommande de ne pas endommager la peau des moutons sacrifiés, de la saler et de la sécher correctement, puis de la déposer dans les points de collecte prévus à cet effet.