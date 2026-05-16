Algérie: Le ministère de l'Industrie lance la campagne nationale de collecte des peaux de moutons sacrifiés

16 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

BOUMERDES — Le ministère de l'Industrie a lancé, samedi, la campagne nationale de collecte des peaux de moutons sacrifiés durant l'Aïd El-Adha 1447 de l'Hégire/2026, visant à valoriser cette matière en la transformant en ressource économique, contribuant ainsi au soutien de la production nationale et à la protection de l'environnement.

La cérémonie de lancement de cette campagne s'est déroulée dans la wilaya de Boumerdès, sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Industrie, Kheireddine Benaïssa.

Cette initiative vise à transformer les peaux de moutons sacrifiés, habituellement des déchets saisonniers, en matière première utilisée dans la fabrication de produits nationaux en cuir et en textile.

Le ministère de l'Industrie recommande de ne pas endommager la peau des moutons sacrifiés, de la saler et de la sécher correctement, puis de la déposer dans les points de collecte prévus à cet effet.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.