Algérie: Walid Sadi participe à la réunion du Comité exécutif au Caire

16 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a pris part vendredi à la réunion du Comité exécutif de l'Union nord-africaine de football (UNAF), au Caire, a indiqué l'instance fédérale sur son site officiel.

Le président de la FAF a pris part à cette réunion, en présence des principaux responsables des fédérations membres de l'UNAF, a précisé un communiqué de l'instance fédérale.

Il assistera également à la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine qui opposera le Zamalek SC à l'USM Alger, samedi soir au stade international du Caire (19h00, heure algérienne).

L'USMA s'était imposée lors du match aller disputé samedi dernier au stade du 5-Juillet (Alger), sur le score de 1-0 grâce à un penalty transformé par Ahmed Khaldi dans le temps additionnel (90e+7).

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