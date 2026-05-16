Algérie: Le ministère de la Santé renforce la coordination intersectorielle en matière de contrôle des produits importés aux frontières

ALGER — Le ministère de la Santé a tenu une réunion de coordination avec les différents secteurs concernés par le contrôle de la qualité et de la conformité des produits importés aux frontières, en vue de renforcer la coopération pour garantir que ces produits répondent aux normes sanitaires et réglementaires en vigueur, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

"Conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer le système de contrôle et à protéger la santé du citoyen, une réunion de coordination s'est tenue jeudi au siège du ministère de la Santé, en présence de cadres du ministère de la Santé et du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, ainsi que d'experts de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) relevant de la Gendarmerie nationale, de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) et du Centre national de toxicologie, dans le cadre du renforcement de la coordination multisectorielle pour le contrôle de la qualité et de la conformité des produits importés aux frontières et pour garantir leur respect des normes sanitaires et réglementaires en vigueur", a précisé la même source.

La réunion a porté sur "l'adoption d'une stratégie nationale globale et intégrée de contrôle des produits importés aux frontières, fondée sur une approche préventive basée sur la coordination multisectorielle, le renforcement des mécanismes de veille et de contrôle sanitaire, ainsi que l'unification des procédures de contrôle et d'analyse conformément aux normes nationales et internationales en vigueur, afin de garantir la protection de la santé du citoyen et de renforcer la sécurité sanitaire nationale", selon la même source.

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La réunion a également permis de "définir les domaines d'intervention des services spécialisés relevant de chaque secteur dans le cadre de cette opération et d'examiner les modalités pratiques permettant l'application des procédures de contrôle sur le terrain, en vue d'assurer une plus grande efficacité dans la lutte contre tout produit susceptible de représenter un danger pour la santé du citoyen ou de porter atteinte à la sécurité du marché national", conclut le communiqué.