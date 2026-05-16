Afrique: Les 'Verts' lancent la préparation du prochain match face à l'Afrique du Sud

ALGER — La sélection algérienne des moins de 17 ans (U17) a repris vendredi les entraînements en prévision de son match face à l'Afrique du Sud, pour le compte de la deuxième journée (Gr. D) de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2026, prévu dimanche à 17h00, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Les joueurs ayant pris part à la rencontre face au Ghana ont eu droit à une séance de récupération terminée par un bain de glace, tandis que le reste de l'effectif a effectué une séance de travail ordinaire.

Lors de la première journée du rendez-vous africain, les cadets ont concédé le match nul (2-2) face au Ghana, alors que l'Afrique du Sud s'est imposée face au Sénégal (2-1).

Au classement, l'Afrique du Sud occupe le fauteuil de leader avec 3 points, devant l'Algérie et le Ghana qui comptent un point chacun, alors que le Sénégal ferme la marche avec 0 point.

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Seize sélections prennent part à cette 16e édition de la CAN U17 au Maroc, réparties en quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.

En parallèle, les huit nations qualifiées pour ce tour décrocheront automatiquement leur ticket pour la Coupe du monde U17. Deux places supplémentaires seront également attribuées à l'issue de matchs de barrage entre les équipes classées troisièmes de leur groupe.