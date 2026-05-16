Algérie: 78e anniversaire de la Nakba - Projection à Alger du long métrage 'Palestine 36'

ALGER — Le long métrage historique, "Palestine 36" d'Annemarie Jacer a été projeté, vendredi au Théâtre de l'ambassade de l'Etat de Palestine à Alger, en commémoration du 78e anniversaire de la Nakba (15 mai de chaque année), placée en 2026 sous le slogan de, "Nous ne partirons pas, nos racines sont plus profondes que votre destruction".

La projection de ce long métrage, organisée par l'ambassade de l'Etat de Palestine en Algérie, s'est déroulée en présence du Chargé d'Affaires de l'ambassade de l'Etat de Palestine en Algérie, M. Achraf Abu Amer, de plusieurs représentants de différentes missions diplomatiques accréditées en Algérie, ainsi que de cadres d'organismes officiels, d'universitaires et de plusieurs artistes.

M. Achraf Abu Amer est d'abord revenu sur "la genèse du processus systématique de dépossession des Palestiniens de leurs terres en 1936", énonçant la "chronologie des événements avec bilan chiffré à l'appui", pour arriver à l'actualité et dénoncer, les "abjections et la barbarie perpétrées à ce jour, par l'armée terroriste d'occupation sioniste, contre les civils palestiniens".

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M. Achraf Abu Amer a ensuite rappelé le "soutien indéfectible que l'Algérie a toujours apporté à la cause palestinienne", remerciant à cet égard, "au nom de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, le Docteur Faiz Abu Aita, le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, le gouvernement et le peuple algériens".

M. Abu Amer a également valorisé le "soutien moral, technique et artistique" que la ministre de la Culture et des Arts Mme Malika Bendouda a apporté à la représentation diplomatique palestinienne pour la réussite de cette commémoration, avec, a-t-il tenu à préciser, une "mise à disposition optimale de tous les équipements techniques nécessaires au bon déroulement de cette projection".

"Cette commémoration est un rappel qui sonne tel un puissant témoin de résilience qu'après 78 ans de la Nakba, le peuple palestinien demeure plus que jamais attaché à sa terre", a conclu M. Achraf Abu Amer.

Drame historique palestinien réalisé par Annemarie Jacer sur un texte de sa plume, "Palestine 36" (2025), fiction de 119 minutes tirée de faits réels, se déroule en 1936, une année charnière où les villages palestiniens se soulèvent contre la domination coloniale britannique.

La réalisatrice, Annemarie Jacer utilise de nombreuses archives pour documenter cette période qui a posé les bases de l'exode de 1948.

Le film est salué comme une leçon d'histoire sur les origines du conflit, mettant en scène dans un contexte de lutte anticoloniale judicieusement agrémenté par une bande son signée Ben Frost, une pléiade d'acteurs dont, Hiam Abbass (Hanan), Jeremy Irons (Haut-commissaire), Saleh Bakri (Khalid), Billy Howle (Thomas Hopkins) et Yasmine Al Massri (Khouloud) entre autres.

Présenté en avant-première mondiale au Festival international du film de Toronto 2025, "Palestine 36" a récemment représenté la Palestine à la cérémonie des Oscars 2026.