Sénégal: L'UCAD va accueillir la troisième édition du Dakar Sport Summit en octobre prochain

Dakar — L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) va accueillir, les 27 et 28 octobre prochains, la troisième édition du Dakar Sport Summit (DK.SS), une initiative visant à contribuer à la structuration et à la professionnalisation de l'industrie sportive africaine, a appris l'APS du promoteur de cet évènement.

La troisième édition du Dakar Sport Summit entend renforcer les réflexions sur neuf axes dont la gouvernance sportive, la formation, l'innovation technologique, l'environnement et l'employabilité des jeunes dans l'écosystème sportif, a expliqué Malick Diouf, directeur de l'agence Prim's

Le Dakar Sport Summit (DK.SS), présenté comme le premier salon international d'Afrique de l'Ouest entièrement consacré à l'économie du sport et à l'entrepreneuriat sportif, "ambitionne de contribuer à la structuration et à la professionnalisation de l'industrie sportive africaine."

Porté par l'agence Prim's, cet événement réunit des décideurs politiques, des athlètes, des investisseurs, des étudiants ainsi que des acteurs du secteur privé autour des enjeux liés au développement du sport business sur le continent.

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La première édition, organisée au Dakar Arena en 2023, avait "permis d'ouvrir les échanges sur les passerelles entre sport et entrepreneuriat", a rappelé M. Diouf.

La deuxième édition, tenue en 2024 au Musée des Civilisations Noires, avait enregistré la participation de plusieurs personnalités du monde sportif, dont l'ancien "Roi des arènes" sénégalaises, Mouhamed Ndao dit Tyson.

"Le Sénégal doit faire du sport un véritable secteur de développement économique et d'emplois", a plaidé l'initiateur de Dakar Sport Summit.

Il a signalé qu'en marge de la troisième édition, une "Semaine des métiers du sport" sera organisée du 27 au 30 octobre afin de promouvoir les formations et débouchés liés aux métiers du sport, à travers des rencontres professionnelles, des sessions de recrutement et des échanges avec des partenaires nationaux et internationaux.