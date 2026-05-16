Sénégal: Sédhiou - Les chefs de services déconcentrés à l'école de norme SDMX pour une meilleure gestion des données

Sédhiou — Un atelier de quatre jours, visant à sensibiliser les chefs de services déconcentrés de l'Etat sur la modélisation des données selon la norme internationale SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange), a pris fin vendredi à Sédhiou (sud), à l'initiative de l"Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Selon Mamadou Sidibé, chef du service régional de la statistique et de la démographie, cette initiative répond à la nécessité d'harmoniser la gestion des données jusque-là dispersées dans divers formats (Excel, Word), rendant leur exploitation difficile.

"L'atelier a permis de sensibiliser plus d'une trentaine de structures productrices et utilisatrices de données sur l'importance de centraliser l'information dans une plateforme régionale de données ouvertes (ODP)", a expliqué M. Sidibé lors de la cérémonie de clôture de la formation.

Le directeur de l'action régionale à l'ANSD, Jean Rodrigue Malou, a de son côté souligné que l'ODP vise à démocratiser l'accès aux statistiques locales en offrant un outil unique de collecte, de diffusion et de partage.

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Il a rappelé que les participants ont été formés à la standardisation et à la mise en ligne des données, afin de garantir leur accessibilité tant au niveau régional qu'international.

Les responsables du programme ont insisté sur la responsabilité des services dans l'alimentation régulière de la plateforme, condition essentielle pour assurer son efficacité et son utilité.

Selon le chef de son service régional, l'ANSD prévoit un accompagnement continu pour consolider ce processus et faire de l'ODP un véritable levier de transparence et de développement.