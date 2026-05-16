Sénégal: Thiès - Des consultations régionales pour impliquer les acteurs territoriaux dans la révision du Code de l'assainissement

Thiès — Les autorités territoriales et la direction régionale de l'assainissement de Thiès (ouest) ont organisé, vendredi, dans la cité du rail, un atelier de consultation dédié à la révision du Code de l'assainissement, afin de moderniser le cadre législatif datant de 2009, pour l'adapter aux nouveaux enjeux environnementaux et démographiques, a constaté l'APS.

Divers acteurs territoriaux de la région de Thiès ayant pris part à la rencontre ont apporté leurs contributions, en évoquant les défis et préoccupations émergentes, notamment à l'échelle locale.

"Cette rencontre est une occasion de réunir toutes les parties prenantes au niveau territorial, c'est-à-dire, les acteurs territoriaux, les chefs de service, les représentants des organisations communautaires de base, les vidangeurs, des acteurs du secteur de l'assainissement, la société civile, pour recueillir leurs avis, leurs suggestions et recommandations dans le cadre de la révision du code nouveau code de l'assainissement", a expliqué Ababacar Sadikh Niang, adjoint au gouverneur, chargé du développement.

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Selon M. Niang, l'actuel code adopté en 2009, a "fait son temps", au moment où apparaissent des défis liés surtout à la prise en compte de nouveaux enjeux et de nouvelles préoccupations en matière d'assainissement. Il a cité, à titre d'exemple, la nécessité d'intégrer l'atteinte du sixième objectif de développement durable (ODD 6).

D'après M. Niang, tous les acteurs territoriaux de la région ont fait le nécessaire pour partager leurs préoccupations et formuler des recommandations, en vue d'améliorer et de moderniser le cadre législatif et réglementaire en vigueur.

Parmi leurs conseils, figurent en bonne place la sensibilisation et l'implication de toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs communautaires, les "Bajenu Gox" et les relais communautaires, qui jouent un rôle essentiel dans la communication.

La révision du Code de l'assainissement devra prendre en compte l'ODD 6 et les nouvelles orientations politiques définies dans l'Agenda national de transformation, qui se traduisent dans le secteur de l'assainissement par la nouvelle Lettre de politique sectorielle de développement de l'eau et de l'assainissement 2025-2029. "Il va falloir prendre en compte ces préoccupations et les adapter aux besoins et réalités de la région", a dit Ababacar Sadikh Niang.

Les participants ont souligné, lors de cette rencontre, "l'absence d'une station de boues de vidange à Thiès", a rapporté l'administrateur.

Il a ajouté que les représentants de la Direction de l'assainissement ont pris bonne note de ce grief, tout en assurant que "les bonnes dispositions seront prises, pour mettre les populations dans des meilleures conditions de vie mais aussi pour leur garantir la santé et l'hygiène publique".

"Nous voulons revoir certaines dispositions, voire mettre en place un nouveau code qui est beaucoup plus inclusif", a pour sa part fait savoir le chef de la police de l'assainissement à la Direction de l'assainissement du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ibrahima Seck.

Il a rassuré que le nouveau code en gestation prendra en compte les nouvelles réalités et préoccupations des populations, afin d'aménager, à l'avenir, des dispositions et une réglementation "en phase" avec le contexte actuel.

"Aujourd'hui aussi, dans le cadre du processus de révision de ce code, il y a de nouvelles propositions pour élargir aux collectivités territoriales la gestion du service d'assainissement mais également de la prise en compte du droit d'accès à l'assainissement", a relevé M. Seck.