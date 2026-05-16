Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Affrontements entre Wazalendo et AFC-M23 à Burubi

16 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation reste tendue ce samedi 16 mai dans plusieurs villages situés à cheval entre les territoires de Walikale et de Masisi, au Nord-Kivu, après les violents affrontements survenus vendredi entre les rebelles de l'AFC-M23 et les combattants Wazalendo dans la localité de Burubi, près de Kashebere, dans le groupement Luberike (territoire de Walikale). Le bilan de ces combats n'est pas encore connu. Toutefois, la zone est désormais vidée de ses habitants, malgré le calme précaire observé ce samedi.

Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo ont lancé tôt vendredi matin une attaque contre les positions de l'AFC-M23 sur le mont Muhanga, dans la localité de Burubi, non loin de Kashebere. Les combats se sont déroulés à la limite avec la localité de Lwibo, dans le territoire voisin de Masisi.

Jusque tard dans la soirée, des détonations d'armes lourdes et légères étaient encore entendues, plongeant la population de Kashebere et ses environs dans une psychose, rapportent des sources coutumières et de la société civile.

Conséquences pour la population

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Les activités socio-économiques sont paralysées.

Le trafic sur l'axe Kashebere-Mungazi reste interrompu.

La zone est désertée par ses habitants, qui ont fui vers des villages jugés plus sûrs, redoutant une détérioration de la situation sécuritaire.

Cette situation est jugée particulièrement préoccupante, alors que la région connaissait depuis quelques mois une relative stabilité et constituait un centre important d'activités agropastorales.

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