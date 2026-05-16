Congo-Kinshasa: Trois morts dans de nouveaux affrontements autour du gisement d'or de Kalenga Manyi au Kasaï-Central

16 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

De violents affrontements nocturnes ont éclaté en début de semaine entre exploitants miniers artisanaux de Luiza, au Kasai-Central, et ceux venus du Lualaba sur le site aurifère de Kalenga Manyi, dans le secteur de Bushimaie (Luiza). Le bilan fourni vendredi 15 mai par l'autorité locale fait état de trois creuseurs originaires du Kasaï-Central tués et d'une dizaine de blessés dans les deux camps.

Face à cette nouvelle flambée de violences, le chef du secteur de Bushimaie, Laurent Ntumba, a lancé, vendredi, un appel au calme et plaidé pour une concertation entre les autorités du Kasaï Central et du Lualaba afin de mettre fin à ces affrontements récurrents :

« La cause, c'est le gisement d'or. Nos frères se sont accaparé une grande partie des terres. Des bagarres ont éclaté, causant même des pertes en vies humaines. Nous invitons le gouvernement du Kasaï-Central et celui du Lualaba à s'impliquer pour retrouver cette paix perdue. Nous sommes un seul peuple, et nous sommes des voisins appelés à vivre ensemble dans la paix ».

Conflit minier récurrent

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La tension autour du site de Kalenga Manyi dure depuis près de six mois. Mais c'est au mois de mars dernier que la situation s'est véritablement détériorée, avec des affrontements répétés entre creuseurs artisanaux. Le plus récent remonte au début de la semaine. Durant la nuit, les protagonistes se sont affrontés, causant la mort de trois creuseurs originaires du Kasaï-Central et faisant une dizaine de blessés dans les deux camps.

Depuis lors, les activités minières sont paralysées. La tension reste vive dans la zone et les habitants redoutent une nouvelle escalade de la violence.

Les autorités provinciales sont désormais appelées à intervenir rapidement pour restaurer le calme et favoriser une cohabitation pacifique entre exploitants des deux provinces.

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