Congo-Kinshasa: Mont-Ngafula - Les jeunes au coeur du dialogue pour la paix et la sécurité communautaire

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants dans plusieurs quartiers de Kinshasa, la jeunesse de Mont-Ngafula s'est engagée dans une dynamique de dialogue et de réflexion collective autour de la paix.

Au mois d'avril dernier, des jeunes U-Reporters ont pris part à une rencontre organisée dans le cadre du magazine 100% Jeunes, aux côtés de représentants de la MONUSCO, de la Police nationale congolaise (PNC) et des Nations unies. L'objectif était clair : réfléchir ensemble aux solutions pour renforcer la sécurité communautaire et améliorer la cohabitation entre populations et institutions de sécurité.

Cette initiative, appelée Cercle de Paix, est portée par U-Report RDC avec l'appui de l'UNICEF et de la MONUSCO. Elle vise à offrir un espace d'échange direct entre les jeunes et les acteurs institutionnels, afin de permettre l'expression des préoccupations locales et la formulation de réponses adaptées.

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Au centre des discussions figuraient plusieurs enjeux majeurs, notamment l'implication des jeunes dans les initiatives de paix, le rôle des forces de sécurité dans la protection des civils, ainsi que la participation des femmes dans les processus de consolidation de la paix. Les participants ont partagé leurs expériences, mais aussi formulé des recommandations et des pistes d'action pour renforcer la cohésion entre communautés et institutions.

Pour les organisateurs, ce type de cadre participatif permet de renforcer la confiance mutuelle et de faire des jeunes de véritables acteurs de la prévention des conflits au niveau local.

Dans cette émission, les invités reviennent sur les enseignements tirés de cette rencontre et sur les perspectives pour pérenniser cette dynamique citoyenne à Mont-Ngafula et au-delà.

Nous en parlons avec Andrea Amisi, président de U-Report Mont-Ngafula et encadreur jeunesse à la Croix-Rouge RDC, ainsi qu'avec Julvi Mupene, vice-présidente de U-Report Mont-Ngafula chargée de la participation féminine./sites/default/files/2026-05/150526-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web.mp3