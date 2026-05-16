Ile Maurice: Stéphanie Soubanse-Hon Pin part en dénonçant un climat toxique

La crise s'amplifie à la Fédération mauricienne de Basket-Ball (FMBB). Après Marc Tse, c'est au tour de la présidente, Stéphanie Soubanse-Hon Pin, de démissionner du comité directeur. Elle dénonce le fait qu'un climat toxique s'est installé au sein de l'instance dirigeante du basket-ball mauricien.

«Cette décision a été prise après mûre réflexion et une profonde considération au cours des derniers mois. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, compte tenu notamment de mon engagement de longue date envers le développement du basket-ball et du sport féminin à Maurice», écrit-elle en préambule de sa lettre de démission.

Durant une période de congé médical dûment justifiée par un certificat médical, la désormais ex-présidente dit avoir malheureusement constaté un manque de soutien et de compréhension au sein de l'environnement de la FMBB. «Certaines remarques, attitudes ainsi que des remises en question répétées concernant ma situation ont contribué à créer un climat devenu de plus en plus difficile tant sur le plan personnel que professionnel», déplore Stéphanie Soubanse-Hon Pin.

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«Parallèlement, mon rôle et mes responsabilités en tant que Présidente de la Commission Féminine (ndlr : du Comité Olympique Mauricien), y compris ma participation à des ateliers et à des initiatives de développement liés à cette fonction, sont progressivement devenus sujets à des malentendus et à des interprétations négatives. Au lieu d'être considérées dans le cadre de mes fonctions officielles et de mon engagement pour l'avancement du sport féminin, ces actions ont parfois été perçues d'une manière ayant créé des tensions inutiles», ajoute-t-elle.

La démissionnaire regrette également le manque d'implication collective concernant plusieurs questions administratives et de développement importantes soulevées au sein de la FMBB, notamment la mise en oeuvre des activités prévues ainsi que le suivi des initiatives stratégiques telles que les exigences du programme FIBA Plus. «Malgré des discussions et des rappels répétés, les progrès dans certains domaines sont demeurés limités.»

«De plus, des discussions et allégations répétées concernant des questions administratives, ainsi que certaines références faites lors de réunions à des sujets ne relevant pas directement de mes responsabilités, ont davantage contribué à instaurer une atmosphère de malaise et de méfiance. J'ai également été troublée par certaines références faites à des aspects de ma vie privée d'une manière que j'ai jugée inappropriée et sans lien avec le fonctionnement de la Fédération», dit-elle encore.

Selon Stéphanie Soubanse-Hon Pin, avec le temps, l'accumulation de ces situations a créé ce qu'elle a perçu comme un environnement persistant de harcèlement moral qui a affecté négativement à la fois son bien-être et sa capacité à continuer à contribuer efficacement au sein de la structure de la FMBB.

«Je demeure convaincue que les institutions sportives doivent fonctionner dans un esprit de professionnalisme, de respect mutuel, de transparence et de responsabilité collective. Malheureusement, je ne considère plus que les conditions actuelles me permettent de continuer à servir de manière constructive dans un tel environnement», conclut-elle tout en remerciant toutes les personnes qui l'ont soutenue et collaboré avec elle.

Stéphanie Soubanse-Hon Pin ne compte pas quitter le giron du basket car elle continuera à se consacrer à son club, Forest Side SC.

Le comité directeur élu début octobre 2024 est en train de voler en éclats, d'autant que selon l'ex-présidente, certains membres n'assistent plus aux réunions depuis belle lurette. On est en droit de se demander quand cesseront les turbulences au sein de la FMBB. Car, pendant ce temps, ce sont les basketteurs et basketteuses qui paient les pots cassés...