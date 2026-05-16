Ile Maurice: Tennis de table - Sarah Lim Fat et Josh Lim Yu Choy réalisent le doublé

Les jeunes pongistes mauriciens étaient à l'honneur le week-end dernier au complexe sportif de Beau Bassin à l'occasion du tournoi Jeunes Pongistes. Grande favorite de la compétition, Sarah Lim Fat a confirmé tout son potentiel en remportant les titres des moins de 13 ans et moins de 15 ans chez les filles.

La jeune prodige s'est imposée en finale des -13 ans face à Emma Peng Fong en trois sets (11-9, 11-2, 11-6), avant de récidiver chez les -15 ans contre Hajrah Teelhawod (11-9, 11-6, 12-10).

Chez les garçons, Josh Lim Yu Choy a également signé un remarquable doublé. Il a dominé Nishaan Desscann en finale des -13 ans avant de livrer une bataille plus disputée face à Nikhil Desscann dans la catégorie des -15 ans, remportée en cinq sets (11-13, 11-7, 8-11, 11-5, 11-7).

Les autres vainqueurs du tournoi sont Ambre Verny et Hayaan Parsad chez les moins de 9 ans, ainsi que Ruhita Oree et Aaron Chan Ho Tam dans la catégorie des moins de 11 ans.

Du côté du Vétéran Open, Virginie Li et Sebastien Mackay se sont imposés dans les catégories 40+, tandis que Danyline Carpanen et Michael Funck ont remporté les titres chez les 55+.