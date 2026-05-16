Ile Maurice: Les deux suspects reconduits en cellule

Les deux suspects arrêtés dans le cadre du meurtre de Gino Ronnie Bodha ont été reconduits en cellule après leur comparution devant la Weekend Court ajourd'hui. Maël Rose et Louis Ismaël Larhubarbe, deux habitants de Grand-Gaube âgés de 21 ans, sont accusés d'être impliqués dans la mort du fils de l'ancien ministre Nando Bodha.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux jeunes hommes circulaient dans la voiture de la victime avant d'être interceptés par la police. Lors de son interrogatoire dans les locaux de la CID de Goodlands, Maël Rose aurait passé aux aveux et aurait admis avoir étranglé Gino Ronnie Bodha.

Le corps de la victime a été retrouvé hier après-midi au fond d'un ravin à La Nicolière. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a conclu que le décès était dû à une strangulation.