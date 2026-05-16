Ile Maurice: L'étau se resserre autour du présumé trafiquant Westley Perinayegon

Deux ans après avoir été arrêté dans une importante affaire de trafic d'héroïne à Baie-du-Tombeau valant Rs 6 millions, Westley Perinayegon, aujourd'hui âgé de 25 ans, est à nouveau dans le viseur des autorités. Cette fois, c'est la Financial Crimes Commission qui le soupçonne d'avoir accumulé des biens grâce à des revenus provenant d'activités illicites.

Il a été arrêté jeudi après-midi dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent et d'enrichissement inexpliqué. Les enquêteurs cherchent à établir l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition de plusieurs véhicules, dont des motos de grosse cylindrée et une voiture de luxe.

Chefs d'accusation 2026

Devant le tribunal de Pamplemousses, hier matin, Westley Perinayegon a comparu sous deux accusations provisoires de blanchiment d'argent en vertu de l'article 3(1) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA) - «Toute personne qui effectue des transactions portant sur des biens représentant le produit d'un crime quelconque, ou qui détient, dissimule, transfère ou se défait de tels biens soupçonnés d'origine criminelle, commet une infraction».

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La première remonte à novembre 2023 et concerne l'acquisition d'une Kawasaki, estimée à environ Rs 300 000. La seconde accusation provisoire, en vertu de l'article 36(1) de la FCC Act - «Toute personne qui effectue une transaction portant sur un bien qui, en tout ou en partie, directement ou indirectement, constitue ou représente le produit d'un crime ; ou reçoit, détient, dissimule, déguise, transfère, convertit, cède, fait sortir de Maurice ou introduit à Maurice tout bien qui, en tout ou en partie, directement ou indirectement, constitue ou représente le produit d'un crime» - concerne l'achat d'une BMW évaluée à près de Rs 400 000 en 2024.

La FCC s'est opposée à sa remise en liberté conditionnelle, estimant que l'enquête est toujours à un stade sensible. À l'issue de sa comparution, il a donc été reconduit en cellule policière.

Son homme de loi, Alain Julien Maniacara, a expliqué que la défense ne compte pas, pour l'instant, demander une libération sous caution. Selon lui, son client coopère avec les enquêteurs et préfère attendre l'évolution de l'enquête avant d'envisager une éventuelle demande de libération conditionnelle.

Affaire de stupéfiants 2024

Cette affaire ramène au spectaculaire coup de filet réalisé en février 2024 par la Special Intelligence Cell (SIC) de la Special Support Unit (SSU) dans la région de Baie-du-Tombeau.

À l'époque, les hommes de l'assistant superintendant Rajcoomar Seewoo avaient mis la main sur environ 400 grammes d'héroïne, estimés à près de Rs 6 millions.

Les enquêteurs soupçonnaient Westley Perinayegon d'être impliqué depuis un certain temps dans un réseau de trafic de drogue opérant dans la région. Les opérations de surveillance avaient été particulièrement complexes, le suspect ayant l'habitude de circuler à bord de différentes motos de plus de 700cc afin d'échapper aux filatures.

Lors de l'intervention policière dans son quartier, le suspect aurait tenté de prendre la fuite vers une zone boisée avant d'être maîtrisé par la SIC. Plusieurs objets liés au trafic de stupéfiants avaient été saisis, notamment une balance électronique, du papier cellophane et divers équipements utilisés pour conditionner de la drogue. Une Kawasaki Ninja de 600 cc, soupçonnée d'avoir servi au transport de stupéfiants, avait également été placée sous scellés.

Avec cette nouvelle enquête financière, les autorités cherchent désormais à déterminer si les biens accumulés par le jeune homme proviennent directement des revenus générés par le trafic de stupéfiants.