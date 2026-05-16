Sénégal: Dakar - Un concert organisé pour soutenir la reconquête de l'intégrité territoriale du pays

Dans le cadre de la 2e édition des journées culturelles et patriotiques de la communauté burkinabè au Sénégal, un concert live a été organisé vendredi soir à Dakar, avec comme invité d'honneur Youssou Ndour.

Le but est de constituer une cagnotte conséquente pour soutenir le pays dans son combat pour la reconquête de l'intégrité territoriale et la restauration d'une véritable souveraineté.

Animé par des artistes burkinabé et sénégalais tels que Floby, Smarty, Lobo Dicko et Korka Dieng et avec Youssou Ndour comme invité d'honneur, le concert initié par la communauté burkinabé au Sénégal vendredi soir a été un appel à la solidarité à l'endroit de leur pays.

L'objectif était pour ces expatriés du pays des « hommes intègres » de créer une cagnotte conséquente pour soutenir leur pays dans son combat pour la reconquête de l'intégrité territoriale et la restauration d'une véritable souveraineté. En effet, les fonds récoltés durant cette collecte sont destinés à aider les personnes déplacées internes et alimenter le fonds de soutien patriotique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La diaspora burkinabè du Sénégal s'est toujours distinguée par sa contribution significative à chaque fois que notre cher Faso a eu besoin d'elle », a indiqué à cette occasion le président de l'Union fraternelle des ressortissants burkinabé au Sénégal (UFRBS), Jacques Valian.

Présent lors de cette soirée, l'ambassadeur du Burkina au Sénégal, Saïdou Maïga, a salué l'initiative. « Les fonds qui seront récoltés iront dans les caisses du fonds de soutien patriotique destiné à accompagner le gouvernement dans ses efforts pour restaurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire », a témoigné l'ambassadeur.

Il souligne qu'à travers ces journées, les Burkinabè vivant au Sénégal jouent les prolongations des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui ont eu lieu du 26 mars au 9 avril 2026. À cette occasion, le chef de l'État du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, avait invité chaque Burkinabè à faire de « Son Assiette, Sa fierté ! » en contribuant à la promotion et à la consommation des mets locaux burkinabè.

« Pour nous Burkinabè, la meilleure culture est celle qui s'enrichit de celle des autres et c'est pourquoi, l'organisation a voulu associer à cette belle fête de la culture l'étoile montante de la musique sénégalaise, la talentueuse Korka Dieng... », a ajouté M. Maiga.