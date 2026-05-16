Afrique: Logement dans le continent - L'ESEA-UCAD prône des solutions innovantes pour un habitat durable et accessible

16 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

L'École supérieure d'économie appliquée (ESEA) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s'engage dans la recherche de solutions innovantes pour un habitat durable et accessible, tout en renforçant le rayonnement international de l'institution. Cet engagement a été dévoilé par son directeur le Pr Ibrahima Ndiaye à la 58e conférence du Réseau Habitat et Francophonie, tenue les 8 et 9 mai 2026 à Marrakech.

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été au coeur des réflexions internationales sur l'habitat durable, lors de la 58e conférence du Réseau habitat et francophonie, tenue les 8 et 9 mai 2026 à Marrakech autour du thème : « Vers une approche intégrée de la durabilité du logement abordable ».

Elle a été représentée à ce rendez-vous, selon une note de l'université publiée samedi, par l'École supérieure d'économie appliquée (ESEA ex ENEA). Cette rencontre internationale a réuni experts, universitaires, décideurs publics et partenaires institutionnels de plus de quinze pays francophones pour réfléchir aux défis du logement et de l'habitat durable.

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« Par sa participation, ESEA_UCAD s'engage dans la recherche de solutions innovantes pour un habitat durable et accessible, tout en renforçant le rayonnement international de l'institution », rapporte le texte.

Selon la même source, à cette occasion, l'ESEA a mis en lumière le travail du Centre d'excellence de l'habitat, présenté par le Directeur de l'ESEA, Pr Ibrahima Ndiaye, comme un « véritable levier » stratégique de formation, de recherche et d'accompagnement des politiques publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

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