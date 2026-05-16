Togo: Le pays lance sa vigie contre la filariose lymphatique

Premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir éliminé la filariose lymphatique comme problème de santé publique, le Togo entend préserver cet acquis historique. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

La filariose lymphatique est une maladie parasitaire causée par de minuscules vers transmis à l'homme par la piqûre de moustiques infectés. Une fois dans l'organisme, ces parasites s'installent dans le système lymphatique, provoquant une inflammation progressive aux conséquences souvent irréversibles : éléphantiasis, gonflement massif des membres, hydrocèle, handicap permanent et stigmatisation sociale.

Il n'existe pas de traitement curatif une fois les dommages installés ; seule la détection précoce permet de stopper la progression de la maladie.

C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé, avec l'appui de l'OMS, vient de lancer un projet de surveillance destiné à prévenir toute réintroduction de la maladie.

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Car si le Togo l'a éliminée, elle reste active dans les pays voisins, Ghana, Bénin, Burkina Faso, faisant de la région des Savanes, zone de forte mobilité transfrontalière, une zone sensible.

S'appuyant sur les outils numériques de santé et le renforcement des capacités locales, le projet vise à maintenir un niveau élevé de vigilance sanitaire.

« Le Togo constitue aujourd'hui un modèle en Afrique. Ce projet marque une étape importante dans le renforcement de notre système de surveillance », a indiqué la représentante de l'OMS au Togo, Laconi Kaaga Doleagbenou.