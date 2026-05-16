Cote d'Ivoire: Centre régional des oeuvres universitaires d'Abidjan 2 - Le CROU A2 se dote d'un nouveau bâtiment administratif

Le Centre régional des oeuvres universitaires d'Abidjan 2 (CROU A2) s'est doté d'un nouveau bâtiment administratif au sein de l'Université Nangui Abrogoua. L'infrastructure a été réceptionnée le vendredi 15 mai 2026, par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, avant d'être officiellement remise à la directrice générale, le prof Ouattara Kanndanan Insiata-Goïta.

Ce nouvel édifice comprend 42 bureaux, deux salles de conférences ainsi qu'une capacité d'accueil de 150 places assises. Réalisé sur une période de deux ans et sept mois, il constitue une avancée majeure pour la direction du CROU A2.

Pour la directrice générale, cette réalisation marque une étape importante dans l'accomplissement des missions de l'institution. Elle a souligné que ce cadre moderne permettra aux agents d'exercer dans de meilleures conditions, avec pour objectif d'offrir des services de qualité aux étudiants.

Le CROU A2 intervient principalement dans les domaines de la restauration et de l'hébergement, tout en organisant des activités culturelles et sportives. Il assure également un accompagnement social, incluant notamment la mise à disposition de repas, en particulier le dîner.

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De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara a indiqué que cette nouvelle infrastructure contribuera à améliorer de manière significative les conditions de travail des agents et, par conséquent, la qualité des prestations offertes aux étudiants. Il a rappelé le rôle central des CROU dans la mise en oeuvre de la politique sociale du gouvernement en faveur des étudiants, notamment à travers l'hébergement, la restauration, les activités socioculturelles et sportives, ainsi que l'accompagnement social.

Cap sur la digitalisation et une administration intégrée

Adama Diawara a également évoqué les avancées en matière de digitalisation au sein du système universitaire. Selon lui, toutes les administrations sont engagées dans ce processus, bien que leur rythme d'évolution diffère. Le projet « Système Universitaire » (SU) constitue l'une des principales initiatives en cours. Il couvre déjà plusieurs volets essentiels, notamment la préinscription des bacheliers, l'inscription des étudiants et l'élaboration des procès-verbaux. Toutefois, tous les modules ne sont pas encore déployés, l'objectif étant d'aboutir à une gestion intégrée des services du ministère.

Des actions concrètes dans le secteur universitaire

bordant les actions menées par son département, Adama Diawara a insisté sur leur caractère concret. Il a notamment évoqué la réhabilitation des cités et restaurants universitaires réalisée en 2011, ainsi qu'un nouveau programme en cours visant à corriger les dégradations liées au temps. Par ailleurs, de nouvelles infrastructures, dont des restaurants et des cités universitaires, ont été lancées, à l'image d'un restaurant récemment construit à Nangui Abrogoua.

Hausse significative des bourses

Adama Diawara a également mis en avant l'évolution des bourses. Les montants alloués sont passés de 7,4 milliards de Fcfa en 2011 à 24,5 milliards de Fcfa en 2026, traduisant une amélioration notable du soutien financier apporté aux étudiants.

Renforcement des capacités d'hébergement

En matière d'hébergement, il a affirmé que le dispositif actuel compte 24 574 lits répartis dans les différents CROU, soit un taux de couverture de 6,75 % des étudiants. L'objectif fixé est d'atteindre un taux de 15 %, dont 10 % dans les cités publiques et 5 % dans les cités privées.

Pour y parvenir, il a relevé que plusieurs projets sont en cours, notamment la construction d'une cité de 500 lits à Cocody, ainsi que deux cités de 2 000 lits chacune à Abobo-Adjamé et à Bouaké. De nouvelles infrastructures sont également en réalisation dans les universités émergentes, notamment à Man, Bondoukou et San Pedro.

Pour terminer, il a fièrement soutenu qu'avec ces initiatives, le gouvernement entend renforcer durablement les conditions de vie et d'études des étudiants en Côte d'Ivoire.