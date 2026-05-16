Cote d'Ivoire: Rotary Club Abidjan II Plateaux - 40 ans de solidarité célébrés autour d'un vaste projet médico-social

Le Rotary Club Abidjan II Plateaux a célébré, le 9 mai 2026, son 40e anniversaire à travers un dîner-gala de collecte de fonds organisé au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Une soirée marquée par l'émotion, les hommages et surtout une forte mobilisation en faveur d'un ambitieux projet social : la construction d'un centre médico-social dédié à la prise en charge des maladies rénales, estimé à 500 millions de Fcfa. Placée sous le parrainage de Koné Dossongui, membre fondateur du club, et sous la présidence du ministre Amadou Ouattara, cette célébration a réuni personnalités administratives, partenaires institutionnels, opérateurs économiques et figures du mouvement rotarien autour des idéaux de solidarité et de service humanitaire.

Dans un élan de soutien au projet, Koné Dossongui a annoncé un don de 10 millions de FCFA pour contribuer à la réalisation du futur centre médico-social. Un geste salué par l'ensemble des convives. Le président du club pour le mandat 2025-2026, Toussaint Adjo, a rendu hommage aux pionniers de cette organisation de service qui, depuis quatre décennies, oeuvrent au bien-être des communautés.

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« Ce soir, nous avons le pouvoir de changer le récit. Chaque don est une vie sauvée », a-t-il déclaré, invitant les participants à soutenir concrètement le projet sanitaire porté par le club. Il a également insisté sur les difficultés rencontrées par de nombreuses familles confrontées aux maladies rénales. « Derrière les chiffres, il y a des vies humaines, des mères et des enfants qui attendent une prise en charge digne », a-t-il souligné avec émotion. La soirée a aussi été marquée par la distinction de plusieurs personnalités engagées dans l'action sociale.

Parmi elles, M'Bahia Maférima Bamba a reçu le trophée des « Bâtisseurs d'Impact Social » pour son engagement humanitaire et ses actions en faveur des populations. Très émue, elle a remercié le gouverneur du District 9102, Abou-Bakar Ouattara, ainsi que son filleul Toussaint Adjo pour cette reconnaissance. Le club a également procédé à l'intronisation de deux nouveaux membres : Dr Cécile Zoungrana-Compaoré, experte en développement international et Professeur Samba Mamadou, directeur général de la santé.

Présent à cette cérémonie, le Gouverneur de District 9101 du Rotary international, Abou-Bakar Ouattara a salué l'engagement constant du club dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'assistance aux communautés vulnérables. Il a exhorté les Rotariens à poursuivre leurs actions face aux défis sociaux croissants et aux enjeux sanitaires actuels. « Depuis sa création, ce club a su transformer en actes les idéaux du Rotary : servir, promouvoir l'éthique et renforcer la compréhension entre les peuples », a affirmé le gouverneur qui avait à ses côtés du district 9103( Togo, Bénin, Niger) Maryse Adotevi. Il a exhorté les Rotariens à faire preuve d'innovation face aux nouveaux défis mondiaux, notamment les inégalités sociales, les changements et les besoins croissants en matière d'éducation et de santé.