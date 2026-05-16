Cote d'Ivoire: Festival Abidjan Ciné Scratch 2026 - La promotion des talents ivoiriens au centre de la 5e édition

La 5e édition du Festival Abidjan Ciné Scratch a été officiellement lancée, le vendredi 15 mai 2026, à travers une conférence de presse dans une salle de cinéma à Marcory.

Organisé par la Fondation Coeur de Reine et Precis'K Label. Cet événement est prévu se tenir le 30 mai prochain au terrain d'Anono à Cocody. Avec plus de 5000 participants attendus, ce rendez-vous culturel entend promouvoir le cinéma africain, encourager le leadership féminin et offrir un cadre d'échanges entre professionnels et jeunes talents.

Placée autour du thème « Comment valoriser les talents ivoiriens ? », cette édition veut ouvrir la réflexion sur les réalités du secteur cinématographique ivoirien et les conditions de vie des acteurs culturels. Selon la commissaire générale, Chantal Reine-Kadjo, ce choix répond aux nombreuses discussions autour du rendement et du quotidien des acteurs du cinéma. « Le festival se retrouve comme un tremplin et un espace d'échange entre professionnels et novices », a-t-elle expliqué, soulignant la nécessité de trouver des solutions concrètes pour mieux accompagner les talents locaux.

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Créé en 2022 par la Fondation Coeur de Reine et Precis'K Label, le festival s'est progressivement imposé comme une plateforme de promotion du cinéma africain et des industries culturelles et créatives, sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette édition anniversaire mettra particulièrement l'accent sur la valorisation des femmes dans les métiers de l'art et de l'audiovisuel.

Plusieurs activités meubleront cette édition, notamment un grand casting cinéma, des projections de films, des distinctions, un match gala « Acteurs vs Photographes », des animations culturelles ainsi qu'une projection de la finale de la Ligue des champions 2026.

Les formations organisées en avril dernier ont enregistré plus de 1 759 participants issus de plusieurs pays africains et occidentaux, avec une forte représentativité féminine. Les organisateurs espèrent accueillir environ 5 000 festivaliers pour cette édition 2026.